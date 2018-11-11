Наблюдатели о выборах в ДНР: без нарушении и при высокой явке

Ранее ЦИК ЛНР заявил, что наблюдатели из 22 стран прибыли на выборы глав и депутатов Донецкой и Луганской народных республик.

СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Сенатор от республики Крым Сергей Цеков заявил, что выборы главы и депутатов самопровозглашенной Донецкой народной республики проходят без нарушений и при высокой явке избирателей, передает РИА Новости.

"Отмечаю высокую активность. Вижу, что настроение у людей хорошее, нарушений в избирательном процессе не увидел. Поговорил с избирателями, они понимают важность выборов главы и депутатов республики. На мой взгляд, активность, явка избирателей выше, чем в некоторых регионах России", — рассказал Цеков.

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Депутат парламента Бельгии Ян Пенрис, принимающий участие в выборах в качестве иностранного наблюдателя, подчеркнул хорошую организацию выборов.

"Я впервые посещаю Донецк и вижу, что выборы хорошо организованы. В Бельгии явка на выборы обязательна, здесь зависит от воли человека", — сказал журналистам Пенрис.

Наблюдатель из Греции Костас Исихос отметил, что проходящие в ДНР выборы не идут вразрез минским соглашениям.

"Взгляды европейских стран направлены сегодня на Донецк и Луганск. Для меня это очень важно. Демократический путь, по которому вы следуете, должен стать уроком для европейских стран. В Европе день выборов является довольно скучным событием. Участие в выборах слишком бюрократично. Эти выборы ознаменуют перерождение республики как свободного государства", — сказал Костас.

"Явка на избирательных участках по состоянию на 14:00 составляет 65,9%", — сказала Позднякова.

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Выборы проходят в ДНР в воскресенье. На пост главы ДНР претендуют пять кандидатов, среди которых врио главы ДНР Денис Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов.

В парламентских выборах в ДНР участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов. Порога явки на выборах нет. Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.