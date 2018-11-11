Об армии Евросоюза и работе со СМИ: Путин дал интервью RT France

Столетие со дня окончания Первой мировой войны широко отмечается во Франции 11 ноября. На Форум мира, приуроченный к торжественной дате, собрались несколько десятков мировых лидеров и глав правительств.

СУХУМ, 11 ноя — Sputnik. Владимир Путин во время визита в Париж для участия в торжествах по случаю столетия окончания Первой мировой войны дал эксклюзивное интервью телеканалу RT. Главные заявления главы государства — в материале РИА Новости.

В частности, президент прокомментировал инициативу Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии. Путин считает желание Евросоюза самостоятельно обеспечить свою безопасность понятным и естественным.

"Что касается альтернативных вооруженных сил, общеевропейских, это не новая идея, сейчас президент Макрон ее реанимировал, но мне об этом ещё говорил один из прежних президентов Жак Ширак, но и до него были эти идеи. В принципе Европа — мощное экономическое образование, мощный экономический союз и, в целом, это вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности", — сказал Путин в интервью RT France.

© Sputnik / Сергей Гунеев Макрон призвал к созданию "общеевропейской армии"

Он отметил, что это "в целом процесс положительный с точки зрения укрепления многополярности мира".

"В этом смысле у нас перекликаются позиции с Францией", — резюмировал Путин.

Отношения с США

При этом Владимир Путин подчеркнул, что Москва расчитывает восстановить полномасштабный переговорный процесс с Вашингтоном, в том числе по Договору о ракетах средней и меньшей дальности.

"В любом случае мы к диалогу готовы, это же не мы выходим из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, это американцы планируют сделать. И они, и мы настроены на то, чтобы восстановить диалог. Но еще важнее не на высоком или высшем уровне диалог вести, а на уровне экспертов. Надеюсь, что этот полномасштабный процесс переговорный будет восстановлен", — сказал Путин.

Он напомнил, что Россия умышленно не проводит крупномасштабные военные учения вблизи границ со странами Северо-Атлантического альянса.

"Что касается учений, то мы тоже их проводим, правда, мы стараемся не проводить крупномасштабных учений вблизи границ со странами НАТО. Последние крупные учения у нас были на востоке, за тысячи километров от границ стран НАТО", — заявил Путин, отвечая на вопрос о масштабных учениях НАТО.

© AFP 2018 / BENOIT TESSIER / POOL Рукопожатие у Триумфальной арки: Путин и Трамп встретились в Париже

"Но в целом мы относимся к этому спокойно, надеюсь, что диалог, который всегда востребован, и здесь сыграет свою положительную роль", — заключил президент.

Работа со СМИ

Российский лидер рассказал и о своем отношении к СМИ. По его словам, составление списков и советов по определению "хороших и плохих" СМИ недопустимо и не имеет ничего общего с демократией.

"Если мы хотим реализовать принцип свободного доступа к информации, к ее потребителям, гражданам наших стран, то мы должны не закрывать административным путем что-то, не ограничивать что-то с помощью политических и административных структур, а, если мы с чем-то не согласны, противопоставлять свою точку зрения, давая возможность зрителям, слушателям, пользователям интернета самим разобраться, самим принять решение где правда, а где ее искажение", — сказал Путин.

Он добавил, что "двигаться нужно по этому пути".