Десять фильмов, которые заставят вас отправиться в путешествие

Ничто так не вдохновляет на не запланированный отпуск, как качественный фильм, повествующий о невероятных путешествиях героев. Кино способно натолкнуть на мысль пойти в поход с рюкзаком наперевес или отправиться в долгосрочный круиз.

СУХУМ, 11 ноя — Sputnik. Лучшие фильмы для поиска идей для путешествий – в материале РИА Новости.

Трасса 60

Яркая философская притча, для более приятного восприятия завернутая в комедийную форму, повествует о волшебном путешествии Нила Оливера по несуществующей трассе 60 где-то в Америке.

Проводником в сатирическую пародию на реальность является некий эксцентричный волшебник, исполняющий одно желание человека, который чем-то ему приглянется. Этим человеком в сюжете и является Нил. Вместе с ним зритель окунется в череду удивительных приключений.

© Фото : Fireworks Entertainment (2001) Кадр из фильма "Трасса 60"

Залечь на дно в Брюгге

После провального задания, лондонские наемные убийцы Кен и Рэй, были отправлены своим начальством в старинный город Брюгге, дабы затаиться и переждать не добрые времена. В то время как Кен в полном восторге от тихого и размеренного бельгийского городка, Рэй видит в нем лишь унылую дыру, в которой нечем себя развлечь. Таким образом, режиссер указывает на двоякое отношение, предоставив зрителю свободу выбора в отношении к Брюгге. Сюжет здорово закручен, а концовка и вовсе непредсказуема.

© Фото : Blueprint Pictures (2007) Кадр из фильма "Залечь на дно в Брюгге"

Жизнь Пи

Режиссер Энг Ли специализируется на фильмах, снятых по мотивам книг. И "Жизнь Пи" — тот самый случай, когда фильм получился не хуже книги. По сюжету, индийская семья Патель, владеющая зоопарком, собирается переехать из Индии в Канаду, но по дороге терпит кораблекрушение. Из выживших в нескольких лодках остаются только мальчик Пи Патель, крыса, гиена, зебра, орангутанг и тигр. Потрясающая актерская игра, великолепная графика и захватывающий сюжет с удивительным финалом.

© Фото : 20th Century Fox (2012) Кадр из фильма "Жизнь Пи"

Полночь в Париже

Сюжет закручивается вокруг скромного писателя, который вместе со своей невестой переезжает в Париж. Пока она бегает по французским бутикам, главный герой неожиданно для самого себя, попадает в прошлое, а именно, в 20-е годы XX века, где моментально заводит дружбу с Сальвадором Дали, Эрнестом Хэменгуэем и прочими яркими представителями литературы серебряного века. Музыка, актеры и атмосфера – все здесь наполнено уютной романтикой, которая моментально настраивает на творческий лад и заставляет отвлечься от мирских забот.

© Фото : Gravier Productions (2011) Кадр из фильма "Полночь в Париже"

Отпуск по обмену

Айрис Симпкинс живет в очаровательном английском коттедже в английской провинции, и она безответно влюблена. В Южной Калифорнии, живет Аманда Вудс, которая недавно выяснила, что любимый человек ей изменяет.В сочельник обе женщины, не желая встречать Рождество в одиночестве, решаются на отчаянный шаг: они меняются домами. Незапланированный каучсерфинг помогает героиням встретить свою любовь и в полной мере ощутить дух рождественского волшебства. Невероятно теплый и душевный фильм для семейного просмотра.

© Фото : Columbia Pictures (2006) Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

Вики, Кристина, Барселона

Замечательная мелодрама с элементами иронии повествует об испанских каникулах двух американок. Вики консервативна во всем, особенно в любви. Кристина же, наоборот, абсолютно раскована и открыта в своих желаниях. Сюжет фильма свяжет их в любовный треугольник со спокойным, но в то же время страстным мужчиной Хуаном Антонио. Этот романтический фильм Вуди Аллена не только показывает Барселону во всей красе, но и заставляет задуматься о самой природе любви.

© Фото : Antena 3 Films (2008) Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона"

Пляж

Главный герой по имени Ричард мечтает о рае на земле и отправляется в путешествие в Таиланд. Там судьба сводит его со странным человеком, который передает ему карту таинственного острова. Ричард оказывается на Эдеме, на пляже, который поначалу производит впечатление райского местечка. Но мир длится недолго, ведь люди не способны жить в раю. Фильм отражает философскую концепцию о несовершенстве человеческой натуры.Мы видим, как люди сами портят свою жизнь. Основная мысль в том, что рай находится внутри каждого из нас, надо просто найти к нему дорогу.

© Фото: WiNG Пляж Тай Лонг Ван

Невероятная жизнь Уолтера Митти

"Спустись с небес на землю" — эта фраза очень хорошо применима к главному герою фильма – Уолтеру Митти. Он обычный офисный сотрудник, его жизнь ничем не примечательна, но это не мешает ему улетать в свои фантазии, сидя на рабочем месте. И однажды судьба преподносит ему шанс отправиться в удивительное путешествие в Гренландию, Исландию, Гималаи. После этого его жизнь меняется до неузнаваемости.

© Фото : 20th Century Fox Film Corporation (2013) Кадр из фильма "Невероятная жизнь Уолтера Митти"

Евротур

В американской молодежной комедии рассказывается история простого парня-выпускника, который влюбился в свою девушку по переписке и, чтобы познакомиться с ней, отправляется в длинное путешествие из Огайо в Берлин. Приключение сопровождается всевозможными безумствами и комичными ситуациями. Получится ли у главного героя найти свою возлюбленную? Сколько испытаний ему еще нужно пройти? И случится ли хэппи-энд?

© Фото : Blue Sea Productions Inc. (2004) Кадр из фильма "Евротур"

В диких условиях

Фильм основан на реальных событиях. После окончания колледжа отличник Кристофер решает ни с того ни с сего отправиться в путешествие по Аляске с одним рюкзаком. Это история о смене приоритетов, о смысле жизни, об опыте разных людей, которых Кристофер встречает по пути. Он приезжает на Аляску мальчиком, а уезжает уже мужчиной. Это кино о свободе и о том, что она не всегда приносит радость, так как настоящее счастье нужно с кем-то делить.