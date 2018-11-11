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Майкл Джексон во время концерта В США. 24 февраля 1988 года

Куртка Майкла Джексона продана с аукциона почти за триста тысяч долларов

© AP Photo. Cliff Schiappa
Новости
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Среди прочего, аукционный дом Julien's Auctions продал электрогитары Элвиса Пресли, Боба Дилана, Эрика Клэптона, а также платья и туфли Ареты Франклин и украшения, которые носила Мадонна.

СУХУМ, 11 ноя — Sputnik. Куртка Майкла Джексона, в которой артист выступал в ходе своего первого концертного тура, ушла с молотка за 298 тысяч долларов в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости со ссылкой на аукционный дом Julien's Auctions.

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По информации аукционного дома, оценка проданной куртки с черными ремешками и серебряными застежками-молниями достигала 80-100 тысяч долларов.

Именно эту куртку певец надевал в ходе своего первого сольного концертного тура Bad Tour, который длился с сентября 1987 года по январь 1989 года. Подчеркивается, что на куртке есть автограф великого певца.

Весь список лотов, выставленных на аукцион, включал в себя более 800 вещей и предметов, имевших то или иное отношение к популярным исполнителям рок-н-ролла.

Внезапная остановка сердца оборвала жизнь 50-летнего Майкла Джексона 25 июня 2009 года. Его смерть наступила из-за передозировки сильнодействующих препаратов во время подготовки к серии из 50 концертов, которые певец планировал дать в Лондоне.

Майкл Джексон во время концерта в Сингапуре. 29 августа 1993
© AFP 2018 / ROSLAN RAHMAN
Майкл Джексон во время концерта в Сингапуре. 29 августа 1993

Артист был похоронен в Лос-Анджелесе 3 сентября 2009 года, спустя более чем два месяца после смерти.

Теги:
аукционы, Майкл Джексон, США


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