Живая находка: детеныша редкого лесного кота подкинули к дверям нацпарка

Неизвестные подбросили к визит-центру Национального парка "Земля леопарда" в Приморье детеныша дальневосточного лесного кота. Это - редкий вид, занесенный в Международную Красную книгу и региональную Красную книгу Приморского края.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. У входа в приморский национальный парк "Земля леопарда" нашли подброшенного неизвестными детеныша краснокнижного дальневосточного лесного кота, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Владимир Смирнов Бурятия и Забайкалье переданы из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ

Животное поместили в центр реабилитации тигров и других редких животных.

"Точная история котенка-подкидыша неизвестна, однако специалисты "Земли леопарда" предполагают, что столкнулись именно с браконьерством. Вероятно, еще совсем юного кота отняли у матери и решили оставить в качестве домашнего питомца. Познакомившись с нелюдимым характером хищника поближе, люди явно захотели от него избавиться. Так маленький зверь в домашней клетке оказался у дверей визит-центра нацпарка в селе Барабаш", — говорится в сообщении нацпарка.

По словам специалистов, без посторонней помощи котенок, скорее всего, не выжил бы — у него нет опыта охоты, что критично для полугодовалого кота.

В Центре реабилитации кота назвали Барабаш – по названию села, где его обнаружили. Зверь чувствует себя хорошо и уже предпринимает первые попытки охоты на живую добычу – маленьких перепелок. Зоологи будут наблюдать за котом и решат, когда его можно будет выпустить.

На грани вымирания: новорожденные амурские леопарды

Дальневосточный лесной, или амурский леопардовый кот, – редкий и уязвимый подвид бенгальского кота, занесенный в Международную Красную книгу и региональную Красную книгу Приморского края. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства – их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур. Численность дальневосточного лесного кота неизвестна.