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Добыча нефти в городах Ханты-Мансийского автономного округа

Цены на нефть подскочили из-за заявления Саудовской Аравии о сокращении добычи

© Sputnik / Илья Питалев
Новости
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Саудовская Аравия заявила о сокращении добычи нефти в декабре. На фоне этого заявления мировые цены на нефть увеличились в понедельник 12 ноября.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Мировые цены на нефть в понедельник 12 ноября подскочили на 1-1,5% по основным маркам из-за заявления Саудовской Аравии о том, что в декабре королевство сократит добычу этого сырья, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

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© AFP 2018 / CARLOS BARRIA / POOL
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По состоянию на 8:49 стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,55%, до 71,27 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,96%, до 60,77 доллара за баррель.

Трейдеры обратили внимание на слова министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что королевство снизит добычу нефти в декабре. Министр отметил, что на этот месяц заказы на нефть из страны на 500 тысяч баррелей в день меньше, чем в ноябре.

В воскресенье в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за выполнением соглашения и выработке рекомендаций о его корректировке. По итогам заседания комитет заявил, что видит предпосылки излишнего роста предложения нефти в мире в 2019 году. Следующее заседание комитета пройдет 5 декабря в Вене.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.



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