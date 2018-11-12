Железнодорожные пролеты Крымского моста полностью установят в начале 2019 года

Строительство опор железнодорожной части Крымского моста завершено. В настоящее время продолжаются работы по установке пролетов на них, которые завершатся в начале 2019 года.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Установка железнодорожных пролетов Крымского моста завершится в первом квартале 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост".

© Sputnik / Виталий Тимкив Крымский мост установил новый рекорд

По данным инфоцентра, строители завершили сооружение всех опор железнодорожной части Крымского моста, продолжаются работы по установке пролетов на них.

"Завершение установки пролетов на суше и в море планируется в первом квартале 2019 года. Осенью следующего года на мосту будет завершено устройство верхнего строения пути. Железнодорожное движение откроется в декабре 2019 года", — говорится в сообщении инфоцентра.

Суммарно на восьми строительных участках пролетами уже перекрыто более 15 километров трассы, отметили строители. На сухопутные опоры собранные на стендах пролеты ставятся кранами, на морские – надвигаются домкратами продольным и поперечным способами. На готовых пролетах последовательно со стороны таманского берега формируется верхнее строение пути железной дороги: на данный момент уложено более 9 из 38 километров рельсошпальной решетки.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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Железнодорожная часть Крымского моста отвечает требованиям второй категории железнодорожных линий и включает два пути. По расчетным данным, пассажирские поезда смогут развивать здесь скорость до 120 километров в час. Скорость грузовых поездов – до 80 километров в час. Железная дорога рассчитана на пропуск составов весом до 7100 тонн.