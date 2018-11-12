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Выборы в Донецкой народной республике

На выборах в ДНР лидирует и.о. главы республики Денис Пушилин

© Sputnik / Валерий Мельников
Новости
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Жители Донецкой и Луганской народных республик в воскресенье 11 ноября выбирали будущих глав и депутатов парламентов.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. И.о. главы Донецкой народной республики Денис Пушилин лидирует на выборах в главы ДНР с 60,9% голосов, заявила журналистам глава ЦИК Ольга Позднякова после обработки 97,52% протоколов, сообщает РИА Новости.

Выборы в Донецкой народной республике
© Sputnik / Сергей Аверин
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"На 8.00 мск были обработаны 97,52% бюллетеней с 385 избирательных комиссий… Голоса избирателей за кандидатов на должность главы ДНР распределяются следующим образом: Евстифеев Роман Николаевич – 7.8%, Медведев Владимир Анатольевич – 6,4%, Пушилин Денис Владимирович – 60,9%, Храменков Роман Александрович – 14,1%, Шишкина Елена Николаевна – 9,2%", — сказала Позднякова.

Выборы глав и депутатов прошли в воскресенье 11 ноября в ДНР и ЛНР. Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с Минскими договоренностями.

На пост главы ДНР претендуют пять кандидатов, среди которых Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами. Порога явки на выборах нет.



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