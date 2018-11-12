Незаконная рубка деревьев обошлась сухумской гостинице в три тысячи рублей

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Около трех тысяч рублей заплатит руководство гостиницы "Интер-Сухум" за незаконную вырубку османтуса душистого на прилегающей территории, сообщил Sputnik начальник контрольно-инспекционного отдела Госкомитета по экологии Тимур Дзыба.

"Штрафные санкции по Административному кодексу за незаконную вырубку одного дерева составляют 1200 рублей. Также учитывается размер ущерба по виду и месту произрастания, который составляет 1680 рублей. Постановление вынесено и будет вручено нарушителю сегодня. Он в свою очередь должен будет уплатить штраф в течение 15 дней", – добавил специалист.

Османтусы душистые, срубленные у гостиницы "Интер-Сухум" © Sputnik / Томас Тхайцук

Османтусы душистые, срубленные у гостиницы "Интер-Сухум" © Sputnik / Томас Тхайцук

Османтусы душистые, срубленные у гостиницы "Интер-Сухум" © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Османтусы душистые, срубленные у гостиницы "Интер-Сухум"

Помимо штрафа, руководство гостиницы должно будет посадить новые деревья османтуса в том же месте.

"Размер и форма штрафа рассчитывается согласно Административному кодексу и статьям о нарушении в части охраны растительной среды, исходя из количества нанесенного ущерба. Что касается ущерба, Кабинет Министров устанавливает определенные суммы в зависимости от различных факторов – это вид, диаметр растения, место произрастания и так далее. Это комплексный подход", — объяснил Дзыба.

По словам председателя Госкомитета по экологии и охране природы Савелия Читанава, вырубка деревьев в республике по закону должна происходить с разрешения экологов.

"Частные лица обращаются к нам с заявлением о вырубке деревьев на прилегающей территории. Далее от нас выезжает специалист, который по различным факторам определяет, возможно ли вырубить дерево или провести его обрезку. Мы выносим заключение, и работники "Зеленого хозяйства" выполняют работу", – отметил он.

В случае если сумма штрафа превышает три тысячи рублей, правонарушение рассматривается в Природоохранной прокуратуре.

"Так как в данном случае ущерб не столь большой, мы не стали обращаться для дальнейшего разбирательства в Природоохранную прокуратуру и произвели административные меры взыскания самостоятельно. Нарушители осознали свою вину, приняли замечание адекватно. Спорить и пререкаться не стали", — добавил Дзыба.

Специалист также отметил, что нарушения, связанные с вырубкой деревьев в Абхазии, не редкость, но в большинстве случаев нарушители исправно выплачивают штраф.