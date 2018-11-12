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Абхазия попала в американский нумизматический каталог как признанная страна

© Фото : Лиана Агрба
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Американское издательство Krause специализируется на изданиях о предметах коллекционирования и самое известное из них – каталог монет мира в который вошли в ноябре 2018 года монеты Абхазии.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Абхазские монеты попали в американский нумизматический каталог издательства Krause, а карта республики и общая информация о ней на его первые страницы, рассказала Sputnik начальник службы внешних связей Национального банка Абхазии Лиана Агрба.

Агрба отметила, что Krause — уважаемое американское издательство, которое специализируется на изданиях о предметах коллекционирования и самое известное из них  –  каталог монет мира, куда в ноябре 2018 года вошли монеты Абхазии.

"Самое большое достижение банка Абхазии – это то, что наши монеты попали именно в стандартный каталог этого издательства, так как у них есть еще каталоги, касающиеся непризнанных стран. Хочу отметить, что этот каталог состоит из полутора тысяч страниц, и карта Абхазии, информация о ее истории, культуре опубликованы на первых четырех листах", — рассказала Агрба.

  • Каталог монет мира "Krause", куда в ноябре 2018 года вошли монеты Абхазии
    © Фото : Лиана Агрба
  • Каталог монет мира "Krause", куда в ноябре 2018 года вошли монеты Абхазии
    © Фото : Лиана Агрба
  • Каталог монет мира "Krause", куда в ноябре 2018 года вошли монеты Абхазии
    © Фото : Лиана Агрба
  • Каталог монет мира "Krause", куда в ноябре 2018 года вошли монеты Абхазии
    © Фото : Лиана Агрба
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© Фото : Лиана Агрба
Каталог монет мира "Krause", куда в ноябре 2018 года вошли монеты Абхазии

Еще одним поводом для гордости стало то, что территория Абхазии на карте обособлена от Грузии, и в отличие от других стран вся информация о республике и ее монетах иллюстрирована цветными снимками. Достичь такого результата Нацбанку Абхазии удалось благодаря кропотливой работе в течение последних трех лет по популяризации монет республики на площадках различных выставок и конференций, публикациям в специализированных журналах.

Публикация в Krause – апогей  деятельности Нацбанка в этом направлении и хорошая реклама не только для нумизматики Абхазии, но и для самой республики, подчеркнула Агрба.

Она добавила, что после появления на страницах каталога абхазских монет, в Национальный банк уже поступило письмо от одного из итальянских коллекционеров с просьбой предоставить полную информацию о нумизматической продукции республики.

"У нас уже идет большой отклик от коллекционеров по всему миру. О нас больше узнают, нас больше понимают, и очень повысился спрос на наши монеты. Это даже сказалось на том, что стоимость абхазских монет стала выше", — отметила Агрба.

В коллекции Национального банка Абхазии насчитывается 63 монеты. В 2018 году она пополнилась еще одной, монетой "Аиааира" к юбилею Победы в Отечественной войне народа Абхазии.



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