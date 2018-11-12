С американцами договариваться не о чем: нефть будет дорожать

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+, состоявшееся в воскресенье, изначально планировалось непростым. Причины, в общем, очевидны. Еще совсем, казалось бы, недавно (не без давления и опосредованной координации с формально не входящими в соглашение США) странам ОПЕК+ удалось восстановить баланс на нефтяных рынках. Черное золото остановилось в коридоре от 70 до 80 долларов за бочку. И, хотя это было довольно непросто, русские и арабы согласились с настоятельными просьбами американцев и нарастили добычу для того, чтобы сбить цены, пишет колумнист РИА Новости Дмитрий Лекух.

© Sputnik / Илья Питалев Цены на нефть подскочили из-за заявления Саудовской Аравии о сокращении добычи

После чего в очередной раз убедились, что с американцами, тем более кулуарно, договариваться ни о чем нельзя.

Итоги: как сообщает Bloomberg, Саудовская Аравия в одностороннем порядке сокращает добычу на полмиллиона баррелей в сутки начиная с декабря. Это, вообще говоря, не так много, но достаточно для замера реакции рынка. В остальном, что называется, "договорились мониторить", чтобы вернуться к обсуждению необходимости/ненужности дальнейших мер уже на следующем заседании комитетов ОПЕК+ в декабре текущего года.

В целом возникла ситуация некоторой неопределенности. Одни некрупные игроки (например, очевидно, Оман) настаивают на сокращении добычи как минимум на один миллион баррелей в день. Другие, к примеру, представители Казахстана, играют на стороне, так сказать, мировой экономики. Понятно, впрочем: ниже определенных пределов ни ОПЕК (читай: саудиты), ни "иные крупные игроки" (читай: Россия), несмотря ни на какое давление, рынку упасть не дадут. И это очевидно из итогового коммюнике, согласно которому участники солидарно в рамках разумного будут поддерживать "восходящий тренд".

© AFP 2018 / CARLOS BARRIA / POOL Эксперт: обвала цен на нефть из-за санкций США против Ирана ждать не стоит

Что, собственно, произошло: Штаты, заинтересованные в снижении нефтяных котировок, не только разогнали до возможных максимумов собственную добычу, но и резко (хотя и краткосрочно, на полгода) фактически обнулили свои же санкции против Ирана, предложив ряду стран — импортеров иранской нефти "побыть исключениями".

ОПЕК+ такое наглое поведение не особо понравилось. Поэтому уже в самом начале мероприятия в кулуарах заседания мониторингового комитета в Абу-Даби министр нефти Омана Мохаммед ар-Румхи довольно откровенно сообщил, что большинство стран-участниц поддерживают сокращение добычи (как выяснилось, это было преувеличение, но и оно сыграло свою роль).

© Sputnik / Евгений Одиноков Нефтяное месторождение им. В. Филановского

Итоговое решение было более взвешенным, но понятно одно: ожидается возврат к, казалось бы, законченной "венской сделке". Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заверил, что ОПЕК+ совершенно точно не будет наращивать добычу в 2019 году.

Это вряд ли хорошая новость для Дональда Трампа, хвастающегося тем, как ему удается решать проблемы США за счет своих "противников" типа России и "союзников" вроде Саудовской Аравии. Цинично писать у себя в твиттере, что именно он "дал передохнуть некоторым странам в плане покупки иранской нефти" и "я не хочу, чтобы цены на нефть поднялись до 100 долларов за баррель или 150 долларов за баррель", у него теперь, вероятно, не получится. Хотя понятно, что 100-150 долларов за бочку никто и не хотел: все люди разумные.

© Sputnik / Евгений Биятов Рабочий на Барсуковском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.

В общем, через какое-то время мировые цены на нефть снова начнут (причем, возможно, уже в краткосрочной перспективе — "на ожиданиях") покорять новые высоты.

Нам здесь имеет смысл, безусловно, порадоваться за нашу нефтяную отрасль: они там реально молодцы и умело координируют международную работу с весьма непростыми бизнес-структурами и непростыми людьми. По крайней мере, пока что России не придется даже сокращать добычу (хотя в декабре ситуация может и измениться).

Но стоит и озадачиться вопросом, что будет происходить на внутреннем рынке России с ценами на бензин, цена на который у нас отчего-то привязана отнюдь не к "бюджетной отсечке" в 40 долларов за баррель, а колеблется вместе с мировыми ценами на нефть.

Сейчас усилиями правительства этот вопрос решен, "внутреннее соглашение" подписано. Но мировые-то цены, как это явно следует из действий ОПЕК+, будут расти.

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