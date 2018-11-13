Ушел из жизни создатель комиксов о Человеке пауке и Людях ИКС Стэн Ли

Автор комиксов о Человеке-пауке, Людях ИКС, Халке и Железном человеке писатель Стэн Ли скончался в Лос-Анджелесе.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Американский писатель Стэн Ли, создавший комиксы о Человеке-пауке, Халке и Людях Икс, скончался на 96-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание TMZ.

Писатель умер в медицинском центре Лос-Анджелеса. По данным издания, Ли в течение нескольких лет страдал серьезными заболеваниями, в том числе пневмонией и проблемами со зрением.

Стэн Ли был американским писателем, редактором и создателем множества комиксов. Он создал Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Халка, Железного человека и других известных героев.

С 1994 по 2018 год писатель снимался в роли самого себя в фильмах студии Marvel. Кроме того, он был продюсером фильмов "Капитан Америка", "Люди Икс", "Человек-паук" и многих других.



