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Участник заезда на собачьих упряжках в соревнованиях по ездовому спорту в Новосибирске. Архивное фото

Собачьи упряжки станут официальным видом транспорта в Дании с 2019 года

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Новости
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С нового года в Дании на собачьих упряжках можно будет ездить по автомобильным дорогам.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Министерство транспорта Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Евро Пульс".

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Отмечается, что с 1 января 2019 года в Дании на них можно будет ездить по автодорогам и рядом с ними.

Речь идет не только о санях, запряженных ездовыми собаками, но и о специальных тележках на колесах. Ожидается, что в основном собачьими упряжками будут пользоваться на прогулках и в качестве активного отдыха.

Раньше на собачьих упряжках можно было ездить только в специально отведенных местах.

Езда на собачьих упряжках в Дании – традиционное искусство. В стране действует клуб собачьих упряжек Dansk Polarhunde Klub, члены которого тренируют собак и вместе устраивают выезды.



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