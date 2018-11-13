10:34 13 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.52
  • EUR76.09
Поиск
Стартовая площадка космодрома Байконур

Четыре спутника нового поколения выведет на орбиту "Роскосмос"

© Sputnik / Алексей Филиппов
Новости
Получить короткую ссылку
10 0 0

"Роскосмос" намерен запустить на орбиту четыре спутника, способных снимать объекты в космосе с расстояния до 500 километров.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. "Роскосмос" планирует запустить два спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" в 2020 и 2021 годах и четыре спутника "Ресурс-ПМ" с 2022 по 2025 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора департамента навигационных космических систем "Роскосмоса" Валерия Заичко.

Вывоз РКН Союз-ФГ с ТПК «Союз МС-10»
© Sputnik / Алексей Филиппов
"Роскосмос" назвал причину аварии "Союза-ФГ"

Спутники "Ресурс-П" (три таких спутника функционируют сейчас на орбите) могут снимать объекты в космосе с расстояния порядка 400-500 километров. При этом аппараты следующего поколения "Ресурс-ПМ" получат оборудование с улучшенными характеристиками и смогут снимать пуски и полеты ракет.

Первые три "Ресурса-П" вывели на орбиту в 2013, 2014 и 2016 годах.

Контракт на разработку космического аппарата "Ресурс-ПМ" был заключен "Роскосмосом" с РКЦ "Прогресс" в 2016 году. Всего предусматривалось создание трех спутников, причем первый аппарат должны были запустить в 2020 году, второй — в 2021 году, а третий — до 2025 года.

"Ресурсы-ПМ" будут способны проводить съемку в видимом и инфракрасном диапазонах. Они предназначены для создания и обновления топографических карт, контроля загрязнения природной среды, мониторинга природных чрезвычайных ситуаций, экологического мониторинга, поиска нефти, газа, месторождений полезных ископаемых.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прощальный матч Аршавина за Кайрат
    Конец игры

    Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Немецкие военные, архивное фото
    Мы с проверкой!

    Группа военных из ФРГ проинспектирует одну из воинских частей в Витебской области.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

  • Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности: Таджикистана, России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении и флаг ОДКБ (справа налево)
    Все непросто

    Вопрос о возвращении Узбекистана в ОДКБ пока не стоит на повестке дня, заявил посол республики в России.

  • Председатель правления НКО Русская школа Эстонии Мстислав Русаков
    Учить по-русски

    Эстонский политик рассказал, как власти ЕС могут помочь образованию на русском языке и расширить права русскоязычного населения в Эстонии.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Буддийский храмовый комплекс Боробудур на острове Ява
Буддийский храм на горе: Боробудур на острове Ява
Пятикилометровый пирог испекли в Южной Корее
Не слипнется: пирог в пять километров испекли в Южной Корее
Как получить жилье в Абхазии
Как получить жилье в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia