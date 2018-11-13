Четыре спутника нового поколения выведет на орбиту "Роскосмос"

"Роскосмос" намерен запустить на орбиту четыре спутника, способных снимать объекты в космосе с расстояния до 500 километров.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. "Роскосмос" планирует запустить два спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" в 2020 и 2021 годах и четыре спутника "Ресурс-ПМ" с 2022 по 2025 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора департамента навигационных космических систем "Роскосмоса" Валерия Заичко.

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Спутники "Ресурс-П" (три таких спутника функционируют сейчас на орбите) могут снимать объекты в космосе с расстояния порядка 400-500 километров. При этом аппараты следующего поколения "Ресурс-ПМ" получат оборудование с улучшенными характеристиками и смогут снимать пуски и полеты ракет.

Первые три "Ресурса-П" вывели на орбиту в 2013, 2014 и 2016 годах.

Контракт на разработку космического аппарата "Ресурс-ПМ" был заключен "Роскосмосом" с РКЦ "Прогресс" в 2016 году. Всего предусматривалось создание трех спутников, причем первый аппарат должны были запустить в 2020 году, второй — в 2021 году, а третий — до 2025 года.

"Ресурсы-ПМ" будут способны проводить съемку в видимом и инфракрасном диапазонах. Они предназначены для создания и обновления топографических карт, контроля загрязнения природной среды, мониторинга природных чрезвычайных ситуаций, экологического мониторинга, поиска нефти, газа, месторождений полезных ископаемых.