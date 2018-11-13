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Белорусский композитор Игорь Лученок

Скончался композитор Игорь Лученок

© Sputnik / Юрий Иванов
Новости
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Народный артист Белоруссии и СССР, композитор Игорь Лученок скончался в Минске.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Народный артист Белоруссии и СССР Игорь Лученок скончался на 81-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на художественного руководителя ансамбля "Сябры" Анатолия Ярмоленко.

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Сообщается, что в начале ноября Лученок был госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска с инсультом.

Лученок родился в Минске 6 августа 1938 года. В 1982–1986 годах Лученок был ректором Белорусской государственной консерватории, с 1980 года возглавлял Белорусский союз композиторов. Лученку были присвоены звания народного артиста Белоруссии и народного артиста СССР. Он лауреат премий Ленинского комсомола и Государственной премии Белоруссии, специальной премии президента Белоруссии. Маэстро награжден орденами "Знак Почета", Дружбы народов, Франциска Скорины.

В своих произведениях композитор неоднократно обращался к творчеству таких известных белорусских поэтов, как Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович, Максим Танк, Аркадий Кулешов. Музыка Лученка прекрасно сочетается со стихами Роберта Рождественского и Евгения Евтушенко. Поклонники его творчества знают и любят такие его произведения, как "Майский вальс", "Мой родной край", "Журавли на Полесье летят", "Вероника", "Алеся", "Очарованная моя" и многие другие. Каждый час куранты на башне Минской ратуши отбивают мелодию Лученка из "Песни о Минске".

Теги:
композиторы, СССР


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