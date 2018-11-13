Жителя Эквадора, пытавшегося незаконно попасть в Абхазию, депортировали

Гражданин Эквадора был выдворен из России за нарушение режима российско-абхазской границы.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. На международном автомобильном пункте пропуска в Адлере был задержан 27-летний гражданин Эквадора, который пытался въехать в Абхазию без визы, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

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Вместе с фактом нарушения режима государственной границы вскрылось то, что эквадорец находился на территории России незаконно – он значительно превысил сроки пребывания на территории страны, говорится в сообщении.

В отношении иностранца было возбуждено дело об административном правонарушении. Его доставили в Адлерский районный суд, где назначили денежный штраф и выдворили из страны. Для исполнения приговора суда мужчину передали судебным приставам.

Кроме того, отмечается в сообщении пресс-службы, ему будет ограничен въезд в Россию сроком на пять лет.