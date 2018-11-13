Добро в расписании: школьникам "преподали" благотворительность

О том, как в Сухумской школе № 2 прошел "Урок добра" и почему дети видят добро в словах и деньгах, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"Делать добро – это не делать зла", – доносится детский голос из актового зала сухумской школы № 2.

Сегодня здесь для детей младших классов проходит акция "Урок добра", которую фонд "Ашана" проводит уже пять лет.

© Sputnik Сария Кварацхелия "Урок добра" в сухумской школе № 2

Учителем быть вызвалась телеведущая Лана Абшилава. Она старательно подошла к общению: рассказала про фонд "Ашана", познакомила с историей "Урока добра", привела примеры и притчи. А чтобы детям не было скучно, все 45 минут была беседа со школьниками.

Что такое хорошо и что такое плохо?

Делать что-то хорошее человеку, подарить деньги или вещи, помочь пожилому перейти дорогу. Это все, по мнению сухумских школьников, есть добро.

"Добро – это такая вещь, которую нельзя увидеть, нельзя потрогать. Если ты делаешь добро, то ты не должен ждать ответа. Но добро всегда возвращается бумерангом. Можно просто сказать "спасибо" — это уже добро, также в отношении к старшим, к матери", – считает пятиклассница София Отырба.

Сегодня, как она призналась, еще не успела совершить добрый поступок, но в течение дня обязательно исправится.

Анна Бжания, одноклассница Софии, с утра совершила добрые дела – помогла маме убраться в комнате и приготовить завтрак. Девочка призналась, что с благотворительностью она часто сталкивается.

"Моя мама со своими сотрудницами часто ездят в деревню, где живет девочка из бедной семьи. Они помогают этой семье, отвозят одежду, деньги, я тоже передала что-то из своих вещей и игрушек", – добавила Анна Бжания.

Поговорили и о другой стороне – о зле. Дети и здесь не запнулись, нашли что ответить.

"Если человек совершил зло, то надо ему сказать, чтобы он извинился перед тем, кого он обидел", – уверена девочка с длинной косой.

Все знают, что такое добро и в чем оно проявляется, но зачастую на улицах мы видим, как подростки пинают бездомных животных, ругаются матом или бросают мусор мимо урны. Но, по мнению телеведущей Ланы Абшилава, нельзя брать всех под одну гребенку.

"Все дети отличаются воспитанием. Мы своим уроком не можем изменить все эти проблемы, но мы напоминаем и закрепляем в сознании подростков, что такое добро и как нужно себя вести. Но отрадно заметить то, что они знают все эти вещи. Другое дело — как они себя ведут потом. И тут уже наверняка проблема в родительском воспитании", – считает Лана Абшилава.

© Sputnik Сария Кварацхелия "Урок добра" в сухумской школе № 2

После занимательного урока ученики устремились пополнять коробки-сердца для пожертвований.

Дети, конечно же, попросили деньги на добро у родителей. Некоторые добавили и свои "личные сбережения".

"Я оставил 200 рублей. Деньги я частично взял из копилки, но и у родителей попросил", – рассказал Гурам Чакветадзе из пятого класса.

На этом ученик решил не останавливаться. Он собирается отправить еще два SMS на номер фонда "Ашана".

Всемирный день доброты отмечают 13 ноября. В этот день "Урок Добра" уже пять лет проходит в Абхазии по инициативе фонда "Ашана" и при поддержке Министерства образования и науки Абхазии.