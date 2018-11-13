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Кролик

Не нападал, а хотел дружить: правда о кролике, преследовавшем кота в Сухуме

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Новости
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Опубликованный Sputnik в выходные дни ролик о том, как на проспекте Аиааира в Сухуме кролик "доставал" кота, получил неожиданное развитие – объявился его хозяин, и выяснилось, что ушастый бродяга действительно не такой простой, каким кажется.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Ролик о кролике

Кролик не убегал, а просто искал дружбы с котом на проспекте Аиааира, рассказал корреспонденту Sputnik хозяин ушастого питомца Расул Байрамуков.

Как оказалось, кролик часто гуляет в этом районе, потому что дома ему одиноко. Раньше у него был братец. Но того украли, и кролик отправился в путешествие, чтобы найти друзей среди пушистых котов.

У завсегдатаев кафе на проспекте появление белого бродяги не вызывало удивления. Его повадки все знают. Расул Байрамуков в хорошую погоду выпускает питомца на улицу, вечером он самостоятельно возвращается домой.

"Его на проспекте никто не трогает. Я его выпускаю днем. Вечером он возвращается домой. На проспекте все его знают. Его любят работники турецкого кафе", – рассказал хозяин.

В ролике "инцидента" с котом можно заметить, что к животному приближается человек с морковкой, возможно, один из посетителей заведения.

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© Sputnik / Дмитрий Нездоровин
"Голодный кролик атакует": ушастый терроризирует сухумского кота

Работница кафе "Ацха" Ирма Ломия часто видит белого прыгуна на заднем дворе. Сначала он не выходил за периметр двора, но потом нашел калитку и стал выбегать на проспект. Когда люди замечают пушистика, по словам Ирмы Ломия, они умиляются, пытаются покормить или же просто снимают его на видео.

"Часто думают, что он потерялся, но это не так. Он живет во дворе. Раньше было еще два кролика, но они потерялись. Сейчас кролик один, его часто можно увидеть возле кафе. Обычно его подкармливают люди, которые живут рядом и знают этого кролика", – добавила она.

Сам же кролик, как признался хозяин, не против общения с людьми и бездомными животными. 

Просто Кролик

Что удивительно, кролик не имеет имени. Расул зовет его незамысловато – Кролик. Питомец реагирует на голос хозяина и прибегает на зов.

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"Я его купил на рынке. В январе будет год, как он живет у меня. Но вот с именем никак не определился",  – признался Байрамуков.

Кролик очень активный. Раньше и вовсе не давал покоя хозяину. Просыпался ни свет ни заря, забегал в комнату и запрыгивал на кровать к Расулу. Теперь же он поубавил пыл и не будит хозяина.

"Когда он был маленький, он вообще из-под кровати не выходил, но потом подрос и стал очень активным.

Сейчас всю энергию оставляет во дворе. Чужих людей не боится, правда, и близко к ним не подходит", – добавил Байрамуков.

Пока готовился этот материал, Расул успел купить Кролику пару. Может быть, теперь тот остепенится и будет примерным домочадцем, а может, привьет страсть к приключениям и новой подруге. 



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