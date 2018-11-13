Медведев о конференции по Ливии: обсуждаем фундаментальные проблемы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 12-13 ноября принимает участие в Международной конференции по Ливии в Палермо.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Обсуждаемые на конференции по Ливии проблемы носят фундаментальный характер, причина — отсутствие верховенства права в мире, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE Россия заявила о желании помочь преодолеть разногласия по вопросу Ливии

"Данная конференция посвящена ситуации в конкретной стране, но, по существу, проблемы, которые мы сегодня обсуждаем, они носят фундаментальный характер. Эти проблемы проистекают из невыполнения целого рода принципиальных позиций, включая безусловное верховенство международного права и центральную роль ООН", — сказал российский премьер.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 12-13 ноября принимает участие в Международной конференции по Ливии в Палермо, организованной по инициативе премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие — в Тобруке — на востоке — заседает избранный народом парламент, а в Триполи — на западе — правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с премьер-министром Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром, чья армия ведет затяжную войну с боевиками.