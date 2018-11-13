В Сухуме из-за электроаварии обесточены центральная часть и три района

Подача электроэнергии в несколько районов Абхазии была прекращена в связи с аварией на высоковольтной линии "Очамчыра 220" примерно в 18:00 во вторник 13 ноября.

СУХУМ, 13 ноя- Sputnik. Центральная часть Сухума, Старый поселок, Новый район и Маяк были обесточены в связи с повреждением высоковольтной линии "Очамчыра 220", сообщил Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия.

"Ситуация произошла в связи с аварией, обесточены подстанции "Сухум-1" и "Сухум-2", обеспечивающие данные районы", — объяснил он.

По словам Джинджолия, в остальных районах столицы проблем со светом нет.

"В Келасуре, Синопе, Турбазе, на улице Комсомольской и Чанба нет проблем с подачей света, так как они обеспечиваются другими подстанциями", — добавил начальник СУЭС.

Отключение электричества в Сухумском, Гудаутском, Гулрыпшского районах Абхазии, а также в Новом Афоне произошло из-за повреждения высоковольтной линии "Очамчыра 220" в 18:00, во вторник 13 ноября

Свет есть в Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах.

