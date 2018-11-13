Электроавария в Абхазии не повлияла на работу роддома и больницы в Сухуме

СУХУМ, 13 ноя — Sputnik, Сария Кварацхелия. Сухумский роддом и Центральная республиканская больница Абхазии работают в штатном режиме, несмотря на отключение электричества в районах республики, сообщила корреспонденту Sputnik заведующая "Первого родильного отделения" Сухумского роддома Рита Трапш.

"В нашем роддоме и в республиканской больнице есть автономное электричество, работают генераторы, свет есть", — прокомментировала Трапш.

Свет есть в Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах, Гулрыпш и Новый Афон обесточены, рассказали Sputnik руководители этих территорий Sputnik.

Массовое отключение электроэнергии в Абхазии произошло из-за повреждения высоковольтной линии "Очамчира 220" в ‪18:00‬ во вторник 13 ноября.

За время массового отключения электричества, как сообщили в МВД И МЧС республики, в Абхазии не зафиксированы чрезвычайные происшествия и нарушения общественного порядка.