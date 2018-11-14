В России создают суперкомпьютер для разработки нового оружия

Ожидается, что суперкомпьютер должен появиться и начать работу в течение пяти лет.

СУХУМ, 14 ноя — Sputnik. В России идет разработка современного суперкомпьютера для проектирования перспективных отечественных вооружений, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор научно-производственного объединения "Молния" Ольга Соколова.

"В этой работе участвует большая кооперация, в том числе "ИНЭУМ имени И.С. Брука", АО "МЦСТ", АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" и другие", — рассказала она.

Основная задача проекта — осуществление всего цикла разработки и производства на отечественном оборудовании — начиная с научно-исследовательского этапа, заканчивая созданием опытного образца, его испытаниями, а также сопровождением эксплуатации серийных изделий в войсках.

"Начнем мы с ракет-мишеней, а потом будем предлагать эти решения для всей российской промышленности. Надо сказать, что уже есть серьезные результаты в этом направлении, но пока подробности раскрывать не буду. Скажу лишь, что мы находим понимание среди партнеров и заказчиков", — добавила Соколова.