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Суперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.

В России создают суперкомпьютер для разработки нового оружия

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Ожидается, что суперкомпьютер должен появиться и начать работу в течение пяти лет.

СУХУМ, 14 ноя — Sputnik. В России идет разработка современного суперкомпьютера для проектирования перспективных отечественных вооружений, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор научно-производственного объединения "Молния" Ольга Соколова.

"В этой работе участвует большая кооперация, в том числе "ИНЭУМ имени И.С. Брука", АО "МЦСТ", АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" и другие", — рассказала она.

Испытание ракеты
© Фото: censor
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Основная задача проекта — осуществление всего цикла разработки и производства на отечественном оборудовании — начиная с научно-исследовательского этапа, заканчивая созданием опытного образца, его испытаниями, а также сопровождением эксплуатации серийных изделий в войсках.

"Начнем мы с ракет-мишеней, а потом будем предлагать эти решения для всей российской промышленности. Надо сказать, что уже есть серьезные результаты в этом направлении, но пока подробности раскрывать не буду. Скажу лишь, что мы находим понимание среди партнеров и заказчиков", — добавила Соколова.

Российские вооружённые силы сегодня и завтра
© Sputnik /
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Теги:
компьютерные технологии, Россия


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