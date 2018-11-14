В Ростовской области ограничено движение транспорта на федеральных трассах

Сотрудники ГИБДД продолжают патрулировать дороги для обеспечения безопасности дорожного движения и своевременного оказания помощи водителям и пассажирам.

СУХУМ, 14 ноя — Sputnik. Запрет на проезд для пассажирских транспортных средств сохраняется на трех трассах Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил РИА Новости представитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции области.

"В настоящее время ограничение движения сохраняется на автодорогах "Ростов — Волгодонск" (с 0 по 200 км), "Семикаракорск — Мартыновка —Красноармейский" и "Головное — Красноармейский — Большая Мартыновка", — сказал собеседник.

В понедельник в Ростовской области выпал первый снег, приведший к 10-балльным пробкам в центре Ростова и крупным заторам на федеральных трассах. Во вторник из-за непогоды произошло несколько массовых аварий, проезд для пассажирского транспорта был закрыт на участках нескольких трасс. МЧС объявило штормовое предупреждение о метели на ближайшие сутки.

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Представитель Госавтоинспекции добавил, что в 00:40 среды снят запрет на движение, введенный накануне днем на трассе М-4 на участке от 1038 километра (развязка в районе Новочеркасска) до 1119 километра +500 метров (граница Ростовской области и Краснодарского края).

Также с 8:30 среды сняты ограничения на движение на участке автодороги "Ростов — Ставрополь" (со 106 по 183 километр) и автодороги "Котельниково – Песчанокопское" (с 190 по 240 километр).

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.