МЧС приведено в повышенную готовность из-за снегопада на юге России

МЧС объявило штормовое предупреждение о метели в Ростовской области и Краснодарском крае на ближайшие сутки.

СУХУМ, 14 ноя — Sputnik. Около 3,5 тысячи человек и почти 1,3 тысячи единиц техники приведены в состояние повышенной готовности на случай осложнения обстановки в регионах Южного федерального округа из-за сильного снегопада, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"К возможной ликвидации последствий происшествий в готовности находятся более 3,3 тысячи человек и 1,28 тысячи единиц техники", — сказал собеседник агентства.

По данным министерства, с 13 ноября на территории Ростовской области и Краснодарского края действует циклон, сопровождающийся сильными осадками в виде снега, гололедицей и порывами ветра до 17 метров в секунду. Было отменено более 60 автобусных рейсов.

© Sputnik / Евгений Одиноков В Ростовской области ограничено движение транспорта на федеральных трассах

Более 110 стационарных пунктов обогрева и питания подготовили спасатели на случай ухудшения обстановки в Ростовской области и Краснодарском крае из-за сильного снегопада, отметили в пресс-службе МЧС России.

"Подготовлены 115 стационарных пунктов обогрева и питания, в готовности находятся шесть мобильных пунктов главных управлений МЧС по Краснодарскому краю и Ростовской области, Донского спасательного центра", — отметили в МЧС.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что помощь спасателей понадобилась примерно 110 большегрузным автомобилям для их подъема на возвышенные участки федеральной автодороги М-4 "Дон" в Ростовской области.

"Для помощи в подъеме на возвышенности на трех участках федеральной автодороги М-4 "Дон" привлекались аварийно-спасательные машины тяжелого и среднего классов Донского спасательного центра", — сказал собеседник агентства, добавив, что помощь по линии МЧС была оказана в 110 случаях.

По прогнозу Росгидромета и Центра "Антистихия" МЧС РФ, в среду циклон продолжит оказывать влияние на территории Калмыкии, Краснодарского края и Ростовской области. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, а также дождь и усиление ветра до 18 метров в секунду.