Цена стабилизирована: опубликовано соглашение правительства России с нефтяниками

Ранее Козак сообщал, что в случае невыполнения этих условий компании понесут солидарную ответственность, которая подразумевает введение заградительных экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

СУХУМ, 15 ноя — Sputnik. Текст соглашения о стабилизации рынка топлива, подписанного нефтяными компаниями с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой России, совпадает с протокольными решениями, принятыми на заседании у вице-премьера России Дмитрия Козака 31 октября, сообщил РИА Новости источник, близкий к стороне соглашения.

© Sputnik / Игорь Зарембо Власти и нефтяники России совместно стабилизируют рынок топлива

Соглашение подписано, как заявлял Козак, в период с 7 по 10 ноября всеми крупнейшими нефтяными компаниями России: "Роснефтью", "Газпромом", "Сургутнефтегазом", "Русснефтью", "Газпром нефтью", "Новым потоком", "Нефтегазхолдингом", "Лукойлом", "ТАИФ-НК" и "Татнефтью".

В соответствии с соглашением, компании взяли на себя обязательство прилагать усилия по стабилизации и росту внутреннего рынка нефтепродуктов, в частности, поддерживать мелкооптовые цены бензина и дизельного топлива не выше установленных уровней для промышленных, сельскохозяйственных мелкооптовых потребителей и розничных сетей. При этом посредническим и трейдерским компаниям топливо реализовываться не может.

"Компания обеспечит еженедельно предоставление в Минэнерго России информации об объемах и ценах реализации нефтепродуктов. Минэнерго России совместно с ФАС России обеспечат осуществление мониторинга объемов и цен реализации нефтепродуктов", — подчеркивается в соглашении

Розничные цены на нефтепродукты с 1 января 2019 года вырастут не более чем на 1,7% с учетом увеличения ставки НДС, а с 1 февраля цены будут расти равномерно месяц к месяцу в зависимости от уровня инфляции. Нефтекомпании также обязались гарантировать рост реализации бензина и дизтоплива не менее чем на 3% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года.