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КНДР испытала новое высокотехнологичное оружие, США сразу отреагировали

© Sputnik / Илья Питалев
Новости
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Лидеры США и КНДР в июне на саммите в Сингапуре достигли договоренностей касательно денуклеаризации, однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было.

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Испытания "ультрасовременного" оружия, которое разрабатывалось в течение долгого времени, прошли на полигоне Национального института обороны, лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

"Испытания высокотехнологичного тактического оружия были проведены успешно, с полным соответствием в отношении его передовых показателей", — говорится в сообщении центрального телевидения КНДР.

Речь идет о недавно разработанном виде вооружений тактического характера.

Госсекретарь США Майк Помпео
© AFP 2018 / Jim Watson
США будет наблюдать за денуклеаризацией КНДР

Ким Чен Ын посетил полевые испытания оружия впервые с ноября 2017 года, когда наблюдал за пуском межконтинентальной баллистической ракеты.

Представитель американского госдепартамента заявил, что США уверены, что Северная Корея будет соблюдать обещания, несмотря на испытание нового высокотехнологичного оружия.

В Сингапуре 12 июня Трамп и Ким Чен Ын договорились, что КНДР прекратит ядерную и ракетные программы в ответ на нормализацию отношений двух стран и прекращение формального состояния войны на Корейском полуострове, где в 1950–1953 годах шла война, завершившаяся подписанием соглашения о перемирии.

Еще в мае КНДР взорвала три из четырех тоннелей на ядерном полигоне Пхунгери. Позже северокорейское руководство пообещало, что полностью закроет ракетный полигон в Тончханни и демонтирует ядерные объекты в Йонбёне. Пхеньян также заявил о готовности к иностранным проверкам.

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Теги:
США, КНДР


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