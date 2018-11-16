Азовское море может быть закрыто для Украины

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Россия может перекрыть Азовское море для прохода украинских судов в ответ на задержание Украиной 15 российских судов, заходивших ранее в порты Крыма, об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, сообщает РИА Новости.

"Нас буквально толкают на резкие ответные действия", — подчеркнул он, добавив, что есть возможность за несколько минут перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства.

© AFP 2018 / Alexander Khudoteply Украинские пограничники признали превосходство России на Азовском море

В марте Украина задержала в Азовском море траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Против капитана открыто уголовное преследование, ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье "незаконное посещение Крыма" "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе херсонском порту был задержан танкер "Механик Погодин".

Россия сочла действия Украины "морским терроризмом", ответив усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Украинские пограничники, в свою очередь, обвинили Москву в том, что они практикуют "жесткую политику задержания и осмотра судов". Крымское погрануправление ФСБ заявляло, что осуществляет проверочные мероприятия на основании международного морского права и претензий от судовладельцев в ведомство не поступало. В МИД Украины признали, что российские пограничники при осмотре не нарушают протоколов.

После этого Украина заявила, что хочет усилить военное присутствие в Азовском море и создать там военно-морскую базу.