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Генпрокуратура США "случайно" предъявила обвинения Ассанжу

© Sputnik / Алекс Макнотон
Новости
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По каким статьям выдвинуты обвинения Джулиану Ассанжу, пока не известно.

СУХУМ, 16 ноя — Sputnik. Помощник американского генпрокурора Келлен С. Дуайер "случайно" обнародовал документ, не связанный непосредственно с делом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, но в WikiLeaks предположили, что это черновик обвинительного заключения, сообщает РИА Новости.

​Ранее СМИ писали, что американский Минюст готовит обвинения против основателя WikiLeaks и рассчитывает, что его можно будет судить в Штатах.

В документе, в частности, сказано, что в связи со "сложной личностью обвиняемого и публичностью, которая окружает это дело, не существует другой процедуры, которая может сохранить конфиденциальным тот факт, что Ассанжу уже были предъявлены обвинения".

Джулиан Ассанж укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

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© Sputnik / Алекс Макнотон
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Новый президент Эквадора Ленин Морено заявлял, что Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент, если будут соблюдены его права.

В конце октября Ассанж заявил, что власти Эквадора хотят выдворить его из посольства и передать США. По его словам, для этого ищется предлог.

После того как посольство Эквадора составило для него регламент поведения, регулирующий порядок визитов, общения с внешним миром и оказания медицинской помощи, Ассанж подал на правительство республики в суд.

Эквадорский суд Ассанжу в иске о защите его прав как беженца отказал.

Генпрокурор Эквадора Иньиго Сальвадор Креспо объявил о двух возможных вариантах развития ситуации. По его словам, Ассанж "мог сдаться британским властям под гарантии, которые получило эквадорское государство, на срок не более шести месяцев и при условии невыдачи никакой другой стране, либо он мог продолжать оставаться в посольстве Эквадора в Лондоне при соблюдении определенных правил".

Адвокат Ассанжа Карлос Поведа заявил, что его клиент готов сдаться британским властям, если те гарантируют, что он не будет экстрадирован.



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