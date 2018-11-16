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Самолет авиакомпании Аэрофлот

"Аэрофлот" запретил сотрудникам пользоваться гаджетами

© Sputnik / Юлия Честнова
Новости
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Фотография соответствующего приказа попала в сеть и вызвала обсуждение среди пользователей.

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Руководство авиакомпании "Аэрофлот" вынесло приказ, который запрещает сотрудникам пользоваться в офисе гаджетами с функциями фото-, видео- и аудиозаписи, сообщает РИА Новости.

Документ подготовлен в рамках российского законодательства для обеспечения информационной безопасности в компании с госучастием.

"Последний случай вброса в информационное поле данного приказа, копия которого явно сделана с мобильного устройства, наглядно свидетельствует о правильности принятого решения", — подчеркнули в "Аэрофлоте".

Сообщается, что будет составлен список сотрудников, которым разрешат использовать на рабочих местах в служебных целях смартфоны и другие устройства, подпадающие под действие приказа.



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