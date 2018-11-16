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Вывоз РКН Союз-ФГ с ТПК «Союз МС-10»

"Союз-ФГ" успешно вывел корабль "Прогресс МС-10" на орбиту

© Sputnik / Алексей Филиппов
Новости
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Дальнейший полет к Международной космической станции займет у грузового корабля двое суток.

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Ракета "Союз-ФГ" успешно вывела грузовой корабль "Прогресс МС-10" на околоземную орбиту, сообщает РИА Новости.

"Есть отделение грузового корабля от третьей ступени ракеты-носителя", — объявил диктор в центре управления полетами.

Стыковка с модулем "Звезда" российского сегмента МКС должна пройти в автоматическом режиме в 22:30 18 ноября. Контролировать процесс стыковки будет находящийся на станции российский космонавт Сергей Прокопьев.

Корабль доставит экипажу 2,5 тонны различных грузов: топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

Авария Союза-ФГ. Съемка с бортовых камер
© Видео /Роскосмос
"Роскосмос" показал видеозапись аварии "Союза"

Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" к МКС стал первым после аварии, случившейся 11 октября. Тогда, впервые в истории пилотируемой космонавтики современной России, этот носитель не смог вывести на орбиту корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

Комиссия по расследованию причин аварии пришла к выводу, что во время полета ракеты "Союз-ФГ" не открылось сопло увода бокового блока первой ступени ракеты.

По словам председателя аварийной комиссии Олега Скоробогатова, нештатная ситуация произошла на 118-й секунде полета. Скоробогатов подчеркнул, что датчик ракеты мог быть сломан только при ее сборке на Байконуре.

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