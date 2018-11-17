Меркель признала ошибки в миграционной политике Германии

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с журналистами в городе Хемниц отметила, что ошибки в миграционной политике страны заключаются не в том, что иммигрантам была оказана краткосрочная помощь, сообщает RT со ссылкой на Deutsche Welle.

© Sputnik / Сергей Гунеев Меркель предложила Европе создать собственный Совет безопасности

По мнению Меркель, правительство вовремя не позаботилось о признании ряда стран и регионов мира "безопасными", что позволило бы уменьшить приток беженцев.

Канцлер Германии добавила, что в бундестаге нет подвижек по решению этого вопроса.

Она также назвала "чудовищным" убийство в городе Хемниц 35-летнего Даниэля Хиллига, по подозрению в убийстве которого арестовали граждан Сирии и Ирака, один из них позднее был отпущен.

"Это привело к праворадикальным демонстрациям, для участников которых нет оправдания, то есть нет оправдания для использования нацистской символики и тому подобного… Но есть тысячи и даже больше людей, которые выступили против этого. Сегодня я услышала, в частности, что в результате событий в августе чувство безопасности для многих людей, которые не решались больше выйти на улицы Хемница, исчезло", — отметила Меркель.

Массовая акция протеста началась в немецком городе Хемнице в пятницу 16 ноября, участники акции критикуют миграционную политику канцлера Ангелы Меркель и требуют ее отставки, сообщает РИА Новости.



Так активисты встречают канцлера, которая приехала в город для встреч с местными жителями и властями. Меркель приехала в город спустя почти три месяца после того, как в городе прошла серия протестных акций, поводом для которых послужило убийство, предположительно, мигрантами гражданина Германии. Акции протеста продолжались несколько недель, и на первых порах в них активно участвовали правые радикалы, левые и центристские политические активисты проводили ответные акции, все это иногда сопровождалось нарушениями антиэкстремистского законодательства и задержаниями.



