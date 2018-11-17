Аргентинскую подлодку обнаружили спустя год после исчезновения

Аргентинскую подлодку "Сан-Хуан", пропавшую в ноябре прошлого года и на борту которой находилось 44 человека, обнаружили с признаками взрыва.

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Военно-морские силы Аргентины заявили об обнаружении пропавшей год назад подлодки "Сан-Хуан". Установить ее местонахождение помогла американская компания Ocean Infinity.

© Фото : Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" Американская атомная подлодка зашла в порт Гибралтара

"Минобороны и ВМС Аргентины сообщают, что после обследования пункта номер 24, обнаруженного компанией Ocean Infinity с помощью дистанционно управляемого аппарата на глубине 800 метров, было установлено местонахождение подводной лодки "Сан-Хуан", — говорится в сообщении ВМС в Twitter.

Отмечается, что подлодка обнаружена деформированной, с признаками взрыва.

"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года, во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии.На борту находились 44 человека. Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины объявили о прекращении спасательной операции, но пообещали продолжать поиск самой подлодки.

В ноябре 2018 года американская компания Ocean Infinity, которая специализируется на различных технологиях проведения подводных работ, нашла в районе, где год назад исчезла подлодка, крупноразмерный предмет длиной порядка 60 метров. На место направили судно Seabed Constructor, чтобы обследовать находку с помощью управляемого подводного аппарата.