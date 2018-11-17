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Бадра Лакоя

В Сухуме развернулись поиски пропавшего жителя Лыхны

© Foto/ Дина Лакоя
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Житель села Лыхны 30-летний Бадра Лакоя вышел из дома по улице Назадзе в Сухуме в среду 14 ноября и по настоящее время не вернулся.

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Поисками пропавшего жителя Лыхны Бадры Лакоя занимаются сотрудники МВД и МЧС, сказали Sputnik в пресс-службе МВД.

Пресс-секретарь министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Мизан Ломия отметил, что поиски молодого мужчины ведутся в двух районах столицы.

"Сотрудники МЧС также подключились к поискам пропавшего, совместно с МВД. На данный момент поиски проводятся в районе Депо и на Новом районе. К сожалению, пока безрезультатно", - добавил Ломия.

По официальной информации МВД, житель села Лыхны 1988 года рождения Бадра Лакоя вышел из дома по улице Назадзе в Сухуме в среду 14 ноября и по настоящее время не вернулся.

 



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