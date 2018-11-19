Кабмин России определил квоты на временное проживание иностранцев на 2019 год

Уменьшение квоты по сравнению с 2018 годом обусловлено продолжением реализации государственной программы по оказанию помощи добровольному переселению в Россию соотечественников

СУХУМ, 19 ноя — Sputnik. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ, устанавливающий квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России на 2019 год, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина России.

"Подписанным распоряжением на 2019 год устанавливается квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 83 480 разрешений на временное проживание в России с распределением по субъектам федерации в соответствии с их заявками", — говорится в тексте пояснительной записки.

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Данное распоряжение было подготовлено МВД России. Размер квоты на предстоящий год установлен на основании предложений органов исполнительной власти субъектов федерации, представленных с учетом миграционной ситуации и экономического положения в регионах.

Согласно данным кабмина, квота на следующий год составляет 83 480 разрешения — это на 6880 разрешений меньше, чем в 2018 году.

Подчеркивается, что уменьшение квоты по сравнению с 2018 годом обусловлено продолжением реализации государственной программы по оказанию помощи добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, участникам которой не требуется получение квоты.

"Так, за восемь месяцев 2018 года приняты решения о выдаче участникам этой госпрограммы совместно с членами их семей 42 343 разрешений на временное проживание вне квоты", — добавляется в сообщении.