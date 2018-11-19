В России доказали существование древнего мифического континента

Ученые утверждают, что гипотеза о принадлежности древней мифической страны "Гипербореи" к Арктиде не выдерживает никакой критики.

СУХУМ, 19 ноя — Sputnik. Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука РАН доказали существование Арктиды — континента, который предположительно существовал в далеком прошлом Земли, передает РИА Новости со ссылкой на газету "Известия".

"Мы говорим о геологическом теле, которое существовало сотни миллионов лет назад, — понятно, что никакой цивилизации тогда быть не могло", — заметил старший научный сотрудник лаборатории геодинамики и палеомагнетизма ИНГГ РАН Николай Матушкин.

Исследователи использовали палеомагнитный метод, который позволяет обнаружить границы литосферных блоков и их проследить их перемещение в пространстве миллионы лет назад. Анализ образцов горных пород арктических архипелагов, в числе которых Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля и Новосибирские острова, позволил геологам изучить "биографию" Арктиды.

Оказалось, что континент существовал и "собирался" дважды. Первый раз литосферные блоки объединились миллиарды лет назад. Тогда Арктида была частью суперконтинента Родиния. Около 750 миллионов лет назад континент полностью распался.

Второй раз Арктида сформировалась около 250 миллионов лет назад и вошла в состав суперконтинента — Пангеи. Только после его распада, во время образования Северного Ледовитого океана, осколки второй Арктиды были вновь перераспределены, сформировав арктический континентальный шельф, рассказывают исследователи.

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Ученые утверждают, гипотеза о принадлежности древней мифической страны страны "Гипербореи" к Арктиде не выдерживает никакой критики.