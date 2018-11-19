Не узнать: опубликованы фото нового плацкартного вагона РЖД

РЖД в ближайшие дни впервые покажут модель нового плацкартного вагона с модульными пространствами и пассажирскими местами со шторами. В вагон можно зайти, посидеть, полежать и все потрогать.

СУХУМ, 19 ноя — Sputnik. Модульные пространства и пассажирские места со шторами, которые можно закрыть в любой момент, современный интерьер и вендинговые автоматы — таков концепт новых плацкартных вагонов РЖД, который недавно анонсировал генеральный директор компании Олег Белозеров, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / РИА Новости Модернизированный вариант плацкартного вагона для поездов дальнего следования

Олег Белозеров в начале октября рассказывал журналистам, что с проектировщиками подвижного состава рассматривается создание на базе общих и плацкартных вагонов новых с зонами личного комфорта. Возможно, это будет пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать индивидуально под себя, или места капсульного типа.

© Sputnik / РИА Новости Модернизированный вариант плацкартного вагона для поездов дальнего следования

Согласно фотографиям, новый плацкарт будет более комфортным для пассажиров. Модульные конструкции создают больше индивидуального пространства.

Полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки и USB-разъемы, а также индивидуальное освещение.

© Sputnik / РИА Новости Модернизированный вариант плацкартного вагона для поездов дальнего следования

Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, сами полки — в серых с красными подголовниками. Столики и перегородки — в цветах светлого дерева. В туалетах — гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные полотенца, встроенный фен для рук.

© Sputnik / РИА Новости Модернизированный вариант плацкартного вагона для поездов дальнего следования

Представитель РЖД подтвердил РИА Новости подлинность фотографий, отметив при этом, что компания позиционирует этот проект как концепт новых плацкартных вагонов с модульными пространствами.

© Sputnik / РИА Новости Модернизированный вариант плацкартного вагона для поездов дальнего следования

"Реновация вагонов планируется с 2019 года, они станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартным вагонам. Направления реновации выбираются в соответствии с пожеланиями пассажиров и такими трендами как: персональное пространство и приватность для отдыха, безбарьерность, высокая техническая оснащенность. Основная идея при разработке новых модульных вагонов — это создание максимально комфортного личного пространства для каждого пассажира", — сообщили в пресс-службе РЖД.