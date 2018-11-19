Ситуация в секторе Газа "вот-вот взорвется", считают в ООН

СУХУМ, 19 ноя — Sputnik. Cпецкоординатор по ближневосточному урегулированию ООН Николай Младенов заявил на заседании Совбеза ООН, что Израилю необходимо признать тот факт, что ситуация в секторе Газа критическая и может "взорваться", передает РИА Новости.
"Израиль должен признать, что Газа вот-вот взорвется, и чтобы предотвратить этот взрыв, люди должны видеть нормализацию жизни, для чего необходимо разрешать имеющиеся споры", — сказал Младенов.
Он подчеркнул, что "мы не можем сидеть без дела и наблюдать дальнейшее разделение между Западным берегом и Газой".
"Палестинский народ требует, чтобы их руководство окончательно объединило Газу и Западный берег и продвигало их цель мирного прекращения израильской оккупации и создания жизнеспособного палестинского государства на основе соответствующих резолюций ООН", — добавил спекоординатор.
"Это то, чего хотят люди, и это то, чего они заслуживают", — резюмировал он.
"Вместе мы должны действовать решительно, чтобы создать условия для возобновления переговоров, которые покончат с израильско-палестинским конфликтом в соответствии с рекомендациями доклада ближневосточного квартета 2016 году. ООН по-прежнему твердо намерена прикладывать все усилия для достижения справедливого и прочного израильско-палестинского мира", - сказал Младенов
Более 40 палестинцев получили ранения в понедельник в столкновениях с израильскими военными на северной границе сектора Газа, сообщила представитель палестинского Красного Полумесяца.
"Среди пострадавших 21 человек был ранен боевыми пулями, 15 — резиновыми, еще пять пострадали от удушающих газов", — заявила собеседница агентства.
Ранее в ноябре Израиль нанес удары по 160 целям в секторе Газа в ответ на 460 ракет и мин, выпущенных палестинскими боевиками. С палестинской стороны погибли по меньшей мере семь человек, с израильской — один. Позднее стороны вернулись к перемирию, завершив обмен ударами, который продолжался один день и стал рекордным по интенсивности за последние четыре года.