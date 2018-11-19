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Ситуация в секторе Газа "вот-вот взорвется", считают в ООН

© Sputnik / Ахмет Абед
Новости
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Ранее в ноябре Израиль нанес удары по 160 целям в секторе Газа в ответ на 460 ракет и мин, выпущенных палестинскими боевиками.

СУХУМ, 19 ноя — Sputnik. Cпецкоординатор по ближневосточному урегулированию ООН Николай Младенов заявил на заседании Совбеза ООН, что Израилю необходимо признать тот факт, что ситуация в секторе Газа критическая и может "взорваться", передает РИА Новости.

"Израиль должен признать, что Газа вот-вот взорвется, и чтобы предотвратить этот взрыв, люди должны видеть нормализацию жизни, для чего необходимо разрешать имеющиеся споры", — сказал Младенов.

Он подчеркнул, что "мы не можем сидеть без дела и наблюдать дальнейшее разделение между Западным берегом и Газой".

Палестинские демонстранты размахивают национальным флагом у границы между Израилем и Сектором Газа
© AFP 2018 / Said Khatib
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"Палестинский народ требует, чтобы их руководство окончательно объединило Газу и Западный берег и продвигало их цель мирного прекращения израильской оккупации и создания жизнеспособного палестинского государства на основе соответствующих резолюций ООН", — добавил спекоординатор.

"Это то, чего хотят люди, и это то, чего они заслуживают", — резюмировал он.

"Вместе мы должны действовать решительно, чтобы создать условия для возобновления переговоров, которые покончат с израильско-палестинским конфликтом в соответствии с рекомендациями доклада ближневосточного квартета 2016 году. ООН по-прежнему твердо намерена прикладывать все усилия для достижения справедливого и прочного израильско-палестинского мира", - сказал Младенов

Более 40 палестинцев получили ранения в понедельник в столкновениях с израильскими военными на северной границе сектора Газа, сообщила представитель палестинского Красного Полумесяца.

"Среди пострадавших 21 человек был ранен боевыми пулями, 15 — резиновыми, еще пять пострадали от удушающих газов", — заявила собеседница агентства.

Истребители F-15 ВВС Израиля. Архивное фото
© AFP 2018 / Jack Guez
Израиль наносит ракетные удары по сектору Газа
Израиль с вечера минувшего понедельника нанес удары по полутора сотням целей в секторе Газа в ответ на 400 с лишним ракет и мин, выпущенных с палестинских территорий. С палестинской стороны погибли по меньшей мере семь человек, с израильской — один. Вечером прошлого вторника стороны вернулись к перемирию, завершив обмен ударами, который стал рекордным по интенсивности за последние четыре года.

Ранее в ноябре Израиль нанес удары по 160 целям в секторе Газа в ответ на 460 ракет и мин, выпущенных палестинскими боевиками. С палестинской стороны погибли по меньшей мере семь человек, с израильской — один. Позднее стороны вернулись к перемирию, завершив обмен ударами, который продолжался один день и стал рекордным по интенсивности за последние четыре года.



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