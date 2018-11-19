Постпред России о возможной приостановке членства в ОЗХО: мы не торопимся

Россия стремится исправить ситуацию вокруг наделения ОЗХО не оговоренными в Конвенции функциями, но спешить с выходом из организации преждевременно, считает Шульгин.

СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Россия рассматривает все возможные форматы участия в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), но не надо забегать вперед, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, отвечая на вопрос о возможном приостановлении членства России в организации, сообщает РИА Новости.

"Мы рассматриваем все варианты. На данный момент я бы не стал забегать вперёд. Наша задача сделать все, чтобы организация получила достойный бюджет: с расходами, с необходимыми средствами на финансирование конвенционной деятельности", — сказал Шульгин.

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В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии КГУ КЗХО в Гааге поддержали предложенное Великобританией расширение мандата ОЗХО, разрешающее организации определять виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.

Россия стремится исправить ситуацию вокруг наделения ОЗХО не оговоренными в Конвенции функциями, но спешить с выходом из организации преждевременно, считает Шульгин.

Западные партнеры стремятся представить дело так, что Россия изолирована на площадке ОЗХО, но реальная картина далека от этого, заявил Шульгин.

"Наши западные партнёры пытаются представить дело таким образом, будто бы Россия полностью изолирована на площадке ОЗХО, находится в одиночестве, ее если кто и поддерживает, то жалкая кучка отщепенцев… Но реальная картина далека от того, что пытаются представить наши западные партнёры. Сегодня очень сильное заявление прозвучало со стороны стран-членов ОДКБ… В заявлении подчеркивается недопустимость посягательств на исключительные прерогативы СБ ООН — это единственный орган, который может принимать необходимые решения, связанные с установлением ответственных за предполагаемые случаи применения химоружия", — отметил Шульгин.

"Таким образом, Армения, Таджикистан, Киргизия, Россия, Белоруссия и Казахстан встали плечом к плечу и вместе солидарно заявили о неприятии атрибуции в ОЗХО", — сказал Шульгин.

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Он подчеркнул, что "есть и другие страны, которые озабочены происками наших западных партнёров".

"К сожалению, мы видим продолжение той же конфронтационной линии со стороны наших американских партнёров. Мы к этому уже, честно говоря, привыкли. Видите: они выходят из парижского соглашения, из ядерной сделки с Ираном, а сейчас, если называть вещи своими именами, пытаются пустить под откос ОЗХО. Им фактически безразлично: будет организация существовать или нет. Одной организацией больше, меньше. Им важно решить сиюминутную задачу, у них узкая направленность. Что касается Сирии — им нужно добиться свержения законных сирийских властей, президента Сирии. На это все и нацелено. Это так называемая первая атрибуция, первый этап. А потом будет второй этап — универсальная атрибуция. Это явный антироссийский проект, все нацелено на это", — резюмировал постпред.

Более того, Россия и Китай предложили проект решения, который позволит сохранить целостность ОЗХО на фоне раскола по вопросу механизма атрибуции, рассказал Шульгин.

"Россия и КНР подготовили и внесли проект решения по сохранению целостности ОЗХО, в котором, как нам представляется, содержится единственно возможный выход из сложившейся ситуации, когда оценки правомерности атрибуции в ОЗХО резко разнятся", — сказал дипломат.

По его словам, "ситуация такова, что целый ряд делегаций категорически не согласны с возможностью атрибуции ОЗХО".

"Россия и Китай предлагают исполнительному совету сформировать группу экспертов открытого состава по рассмотрению действий и предложений технического секретариата по исполнению решения о расширении мандата", — сказал Шульгин.

© Fotolia / Dmitrimaruta Россия выступит против наделения ОЗХО полномочиями определять виновных в химатаках

По итогам работы группы должен быть сформирован доклад, который потом будет представлен руководящим органам ОЗХО.

В рамках 23-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия Россия выдвинула ряд проектов по вопросам бюджета и мандата этой организации, рассказал замминистра промышленности и торговли России Георгий Каламанов

"Россия в ходе Конференции выдвинула ряд проектов, в том числе — российско-китайский проект, который говорит о том, что необходимо создать рабочую группу по вопросам бюджетного планирования, потому что этот вопрос также входит в компетенцию сегодняшнего заседания. Бюджет и атрибуция связаны между собой. То есть увеличение бюджета, которое идёт на атрибуцию — это те процессы, которые сегодня являются главными внутри ОЗХО", — сказал он.