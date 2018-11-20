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Instagram будет удалять "накрученные" лайки и комментарии

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Новости
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Instagram разработал технологию, которая позволяет обнаруживать аккаунты, пользующиеся накруткой подписчиков, лайков и комментариев, и удалять их автоматическую активность.

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Социальная сеть Instagram будет бороться с лайками, комментариями и подписчиками, которые были добавлены автоматически с помощью сторонних приложений, сообщает РИА Новости со ссылкой на на официальный сайт компании.

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"Начиная с сегодняшнего дня, мы начнем удалять ненастоящие лайки, подписки и комментарии с аккаунтов, которые используют сторонние приложения для повышения популярности", — говорится в заявлении.

Сообщается, что компания создала технологию, которая позволяет обнаруживать аккаунты, пользующиеся подобными сервисами, и удалять их автоматическую активность. При этом отмечается, что пользователи соцсети будут получать уведомления об удалении автоматически полученных лайков, комментариев и подписчиков.

Представители компании сообщили, что использование приложений для повышения популярности аккаунтов не является безопасным, так как, используя их, пользователи предоставляют доступ к собственной учетной записи. В соответствии с новыми правилами, для предотвращения вредоносной активности, пользователям предложат сменить пароль своего аккаунта.

Instagram – бесплатное приложение обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, разработанное в США в 2010 году Кевином Систромом и Майком Кригером. В 2012 году Facebook объявил о покупке сервиса за один миллиард долларов.

 

 

Теги:
Instagram


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