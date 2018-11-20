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На Украине оценили потери от запуска "Турецкого потока"

© Фото : "Турецкий поток"
Новости
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Украине нужно направить усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки "Турецкого потока", заявил глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. После запуска газопровода "Турецкий поток" транзит газа через территорию Украины сократится на 12-13 миллиардов кубометров газа в год, такое мнение в интервью украинскому "24 каналу" высказал глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский, сообщает РИА Новости.

"Теперь Украине нужно направить наши усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки "Турецкого потока". Потому что тогда это еще больше уменьшит объемы перекачки газа через Украину в Европу", — заявил Униговский.

По его мнению, Киеву необходимо привлечь иностранных партнеров для участия в управлении своей ГТС, особенно — операторов газотранспортных систем из Италии, которая получает через Украину 23 миллиарда кубометров газа ежегодно.

© Sputnik / Михаил Климентьев
"Турецкий поток" построен: Путин и Эрдоган выступили на торжественной церемонии

"Но шансов сохранить прокачку нашей ГТС 70-90 миллиардов кубометров мало. Реально 40-60 миллиардов. Если мы решим сейчас вопрос об иностранных партнерах", — добавил Униговский.

В понедельник 19 ноября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на торжественной церемонии в Стамбуле отдали команду установить последнюю секцию морской части газопровода "Турецкий поток".

"Турецкий поток" предполагает строительство через Черное море газопровода, который состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

По плану все работы должны завершиться в декабре 2019 года. "Газпрому" будет принадлежать весь морской участок газопровода. Также компания полностью возьмет на себя финансирование строительства обоих направлений. Газотранспортную инфраструктуру на территории Турции возводит местная Botas.

Теги:
Турецкий поток, газ, Украина


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