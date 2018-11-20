В Госдуме ответили на заявление ЕС по Азовскому морю

Заявление Брюсселя о возможных мерах из-за усиления пограничных досмотров в российской части Азовского моря в Госдуме назвали вмешательством во внутренние дела России.

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Позиция и требования Европейского союза по ситуации в Азовском море - это фактически вмешательство во внутренние дела России, заявил депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет, сообщает РИА Новости.

"Подобные заявления представителей Евросоюза возмутительны. Азовское море является внутренними водами двух стран, а Керченский пролив находится под полным суверенитетом России, поэтому вмешательство третьей стороны недопустимо. Это фактически вмешательство во внутреннюю политику другого государства", — сказал Шеремет.

По его словам, правила судоходства в Азовском море могут регулироваться только в рамках российско-украинских соглашений и договоренностей.

"Осмотр судов производится в целях безопасности не только Российской Федерации, но и Украины и других судов, которые заходят в Азовское море под флагами других государств. Протокол осмотров российские пограничники никогда не нарушали, это даже признано представителями Украины, что никаких претензий в этой части не было", — сказал Шеремет.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС может рассмотреть конкретные меры в ближайшее время в связи с ситуацией в Азовском море. В частности, от России требуется прекратить проверки судов. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза выразили озабоченность в связи с ситуацией в Азовском море, которая причиняет вред не только экономике Украины, но также судам под европейскими флагами.

© Sputnik / Сергей Пятаков Брюссель пригрозил принять меры в связи с ситуацией в Азовском море

В конце октября Европарламент одобрил резолюцию, призывающую власти ЕС предусмотреть возможность усиления санкций против России в случае обострения обстановки в Азовском море.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Члены экипажа, без капитана, в полном составе смогли вернуться в Крым лишь спустя семь месяцев в результате обмена на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы РФ.

При этом капитан судна "Норд" по-прежнему остается на Украине. Его обвиняют в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.