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Наркокурьера из Абхазии приговорили в Сочи к десяти годам колонии

CC0
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Обвинительный приговор в отношении гражданина Абхазии, задержанного в сентябре за перевоз наркотиков через государственную границу, вступит в силу 26 ноября.

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Адлерский районный суд приговорил 28-летнего гражданина Абхазии к десяти годам и одному месяцу в колонии строгого режима за попытку провоза через российско-абхазскую границу наркотического вещества  N-метилэфедрона общей массой 1,5 грамма, сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Контейнеры для перевозки наркотиков
© Фото : Алексей Стефанов
Изобретательные наркокурьеры: продуктовые контейнеры для перевозки

Наркокурьер был задержан при переходе росийско-абхазской границы в конце сентября.

При личном досмотре мужчины, в кармане брюк был обнаружен сверток, замотанный изолентой черного цвета с неизвестным веществом внутри, предположительно наркотиком. Задержанный не стал отпираться и сообщил, что в свертке находится наркотик, известный как "соль". 

Находка была изъята и передана на экспертизу в лабораторию экспертно-криминалистического отдела МВД Сочи, которая подтвердила, что в свертке действительно находился наркотик N-метилэфедрон.

Материалы были переданы следователям УВД по городу Сочи. За попытку контрабандного перемещения наркотического средства через государственную границу в отношении иностранного гражданина было возбуждено уголовное дело.

Суд вынес обвинительный приговор, который вступит в законную силу в понедельник 26 ноября.

 



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