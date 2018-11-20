МИД Абхазии: встреча Хаджимба и Путина в Сочи плановая

Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений в Сочи в среду 21 ноября.

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Встреча президентов России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимба, которая пройдет в среду 21 ноября, плановая, лидеры обсудят вопросы развития двусторонних отношений, сообщил РИА Новости глава МИД Абхазии Даур Кове.

"Президенты будут обсуждать двусторонние отношения России и Абхазии, все будет касаться этой повестки. Будут затрагиваться вопросы развития двусторонних отношений", — сказал Кове, отметив, что "эта встреча планировалась".

Ранее сообщилось, что Путин и Хаджимба 21 ноября в Сочи обсудят перспективы расширения социально-экономического сотрудничества.

Первая официальная встреча абхазского и российского лидеров состоялась в ноябре 2014 года. Рауль Хаджимба и Владимир Путин подписали Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве в сочинской резиденции Путина "Бочаров ручей" 24 ноября 2014 года.

© Sputnik / Алексей Никольский Рауль Хаджимба и Владимир Путин встретятся в Сочи

Следующая встреча на высшем уровне состоялась 15 мая 2015 года, тогда президенты Абхазии и России обсудили двусторонние отношения в Сочи. Стороны рассмотрели взаимоотношения в торгово-экономической, правоохранительной и инвестиционной сферах, а также уделили особое внимание реализации Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанного президентами в ноябре 2014 года.

Взаимодействие в сфере экономики и безопасности России и Абхазии Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудили на встрече в Москве 18 февраля 2016 года.

Президент Абхазии и президент России провели встречу в Пицунде 8 августа 2017 года. В ходе встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве в области организации медицинского страхования граждан России, постоянно проживающих в Абхазии.