Абхазия на "Карте гостя": сможет ли мобильное приложение привлечь туристов

На II Туристическом форуме "VISIT APSNY", который проходит в Сухуме с 19 по 20 ноября, развернулась дискуссия вокруг того, как Абхазия может вписаться в новый российский проект "Карта гостя", который призван привлечь туристов и помочь им сэкономить деньги.

Бадри Есиава, Sputnik

Мониторинг

На круглом столе "Абхазия + Крым = туристический продукт", который прошел на полях форума "VISIT APSNY", бывший министр по курорту и туризму Крыма Елена Юрченко представила российскую разработку, не имеющую аналогов в мире – "Карта гостя России", где нашлось место и для Абхазии. Правда, пока в виде пилотного проекта.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конкурентное сотрудничество: какие уроки готов извлечь турбизнес Абхазии

Прежде чем начать презентацию, Юрченко провела небольшой мониторинг среди участников дискуссии о том, насколько они осведомлены об истории, достопримечательностях и особенностях страны. Абхазские студенты примерили на себя образ туриста. К беседе активно подключились и журналисты.

В итоге определили, что познания об Абхазии у них глубокие, но неисчерпывающие. Если житель той или иной страны не владеет полной информацией о месте проживания, то что говорить о потенциальном туристе.

У присутствующих пытались выяснить, как они будут готовиться к поездке, откуда будут черпать информацию о пункте назначения. Сошлись на том, что главным помощником в этом деле будет интернет.

Юрченко подтвердила, что сейчас это самый востребованное средство прямого поиска мест отдыха.

"Буквально год назад был разработан один из универсальных инструментов, который позволяет потенциальному гостю получать достоверную и безопасную информацию о том, что он запрашивает, оптимизировать свои затраты и персонифицировать свой отдых. Более того, при использовании "Карты гостя" полностью исключен посреднический момент, что поможет сэкономить деньги, и при этом вы – режиссеры своего путешествия", - пояснила Юрченко.

Как это работает

В мобильном приложении "Карта гостя России" можно работать даже без подключения к интернету. В нем путешественники получат не только общую информацию о месте отдыха, но и список объектов размещения, питания, развлечений, экскурсионных туров. Есть возможность разработки собственного маршрута, использования аудиогида и онлайн бронирования номеров в отелях.

© Sputnik Томас Тхайцук Безопасный отдых: какие пробелы есть в абхазском турбизнесе

Прообразом этого мобильного приложения, уточнила Елена Юрченко, стала "Карта гостя Крыма и Севастополя" – пластиковая карта стоимостью две тысячи рублей. Обладателю такой карты предоставляется доступ к информации о 65 достопримечательностях полуострова, сотне объектов размещения, отвечающим всем нормам безопасности, выбрать из полутора сотен экскурсионных туров, а также получить перечень наиболее популярных мест для досуга.

"С этой картой гость имеет право посетить все эти 65 достопримечательностей бесплатно и получить многоразовую скидку от 15% до 50% в объектах размещения и питания", - рассказала эксперт из Крыма.

Советник по экономическим вопросам туристической ассоциации регионов России Анна Корякова подтвердила слова коллеги и отметила, что пользовалась этой картой во время отдыха в Крыму, что помогло уменьшить затраты.

Несмотря на все скидки, которые получает гость страны, туристический бизнес от этого не страдает, подчеркнули эксперты. Это стало возможно благодаря отсутствию посредников.

"Бизнес ничего не теряет. Основательный бизнес тот, который работает в правовом поле, он все равно, как правило, работает с туроператором и турагентом. И, как правило, он эту скидку отдает кому-то из них. А в этом случае предприниматель дает скидку лично туристу и ничего не теряет. Зато приобретает целевого, круглогодичного туриста, который понимает, куда, к кому и зачем он едет. Это бизнеспроект с человеческим лицом", - объяснила Елена Юрченко и добавила, что Абхазии необходимо перестать жить от сезона к сезону, а сделать туризм круглогодичным.

Абхазия бесплатно заняла свое место в приложении "Карта гостя России", что немаловажно, но одной общей информации о республике недостаточно для привлечения туриста, отметила президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

"Также нужны реестр и контракты с теми объектами, которые хотят сотрудничать и поместить информацию о себе в "Карте гостя". Мы понимаем, что желающих будет много, и информация о них должна быть достоверной, они должны предоставлять ожидаемый уровень сервиса. Каждый из нас должен понять, что тот ресторан, те гостиницы и отели, которые мы поместим в эту карту, должны будут соответствовать всему, что будет представлено в этой карте", - сказала Калягина.

Помимо этого, добавила она, необходимо в приложение включить информацию не только об основных экскурсионных маршрутах Абхазии, но и тех, которые пока не так популярны.