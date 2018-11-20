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Боевика, причастного к теракту в Буденновске, задержали в Москве

© Фото : ЦОС ФСБ РФ
Новости
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Боевика из группировки Шамиля Басаева, который участвовал в нападении на Буденновск в 1995 году, задержали в российской столице.

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. ФСБ России задержала в Москве боевика из группировки Шамиля Басаева, участвовавшего в нападении на Буденновск, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбы.

Химлаборатория боевиков в сирийском городе Дума
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Следствие базируется на показаниях свидетелей, подтвердивших, что Черхигов участвовал в теракте. На тот момент ему было 17 лет.

После задержания Черхигова отвезли в Главное следственное управление Следственного Комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу, а затем заключили под стражу.

Теракт в городе Буденновск Ставропольского края стал одним из крупнейших в постсоветской истории России. В июне 1995 года более 160 вооруженных боевиков под руководством Шамиля Басаева атаковали город с 60-тысячным населением, взяв в заложники полторы тысячи человек, убив 129 и ранив еще 415 человек.

После переговоров большую часть заложников освободили, а боевикам дали возможность уйти в Чечню. В 2006 году Басаева ликвидировали во время спецоперации в Ингушетии. Несколько десятков участников нападения за прошедшие годы приговорили к длительным срокам заключения, 18 боевиков погибли или были уничтожены.



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