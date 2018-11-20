Свое дело: журналист Екатерина Бебия рассталась, но не простилась

Доктор филологических наук, профессор Абхазского государственного университета, Заслуженный журналист Абхазии Екатерина Бебия отметила 60-летний юбилей 20 ноября. О том, что о ней думают коллеги, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Юбилей в "психушке"

"Никогда я не сомневалась в том, что нахожусь на своем месте и занимаюсь своим делом", - подвела итоги своей журналисткой деятельности Екатерина Бебия. Свой 60-летний юбилей она решила отпраздновать в стенах своего первого места работы - Абхазского телевидения.

"Горящая психиатрическая больница", так Бебия описывает рабочую обстановку на АТ, но уточняет, что это она говорит любя.

"Просто мы работали в таком темпе, что даже знакомых в коридоре здания не замечали. Несмотря на все это, я ни на секунду не жалею, что связала свою жизнь с журналистикой. Ведь это не просто информирование, это мост к сердцам людей. Наша задача в том, чтобы сохранить историю для следующих поколений", - отметила журналист.

© Sputnik / Томас Тхайцук Творческий вечер ко дню рождения Заслуженного журналиста Абхазии Екатерины Бебия

Поздравить Бебия с юбилеем пришли коллеги по цеху. Более 40 лет Отар Лакрба помогал юбилярше искать "горячие" темы, готовить репортажи и укладываться в дедлайны.

"Первые воспоминания о ней у меня связаны со студенческими годами. Мы познакомились в Сухумском педагогическом институте, когда Катя была студенткой второго курса филологического факультета. Как и сегодня, тогда она была очень инициативной: писала стихи, участвовала в культурных мероприятиях. Еще тогда я подумал, что она должна стать либо писателем, либо знаменитым ученым", - рассказал Лакрба.

Камера, мотор, война

"Золотой фонд" абхазской журналистки. Так отозвался о Екатерине Бебия поэт Анатолий Лагулаа. С ней он познакомился на радио. Первая мысль: откуда в хрупкой девушке столько энергии.

"Когда матери солдат присылали письма, обращались к ней. Эти письма она хранит до сих пор и доносит их до зрителей и слушателей Абхазского радио", - добавил поэт.

© Фото : из архива Екатерины Бебия Екатерина Бебия

Военной журналистике посвящено много книг и очерков Екатерины Бебия. Она обошла все дороги войны от Псоу до Ингура во время Отечественной войны народа Абхазии. Репортажи журналистки ждали во всех уголках страны.

Отмечает этот период жизни Екатерины Бебия и поэт Алхас Чхамалия.

"В каждом селе ждали от нее весточки. Матери солдат ждали от нее хоть какой-то информации о своих сыновьях", - сказал Чхамалия.

Екатерина Бебия вспоминает, что ей на войне некогда было думать о сне, голоде и страхе. Надо было успеть везде, окунуться в гущу событий борьбы за освобождение страны и донести правду людям.

"Я хотела снять войну такой, какой она была на самом деле. Хотела быть там, где нужна и должна быть", - призналась она.

Сюжеты журналистики не только рассказывали о ходе военных действий, они были посвящены истории, судьбе молодых солдат, их переживаниям, страхам и ожиданиям. Отдельного повествования заслуживали женщины, их стойкость и даже слабости. В честь своего юбилея Бебия провела выставку фотографий своих "героев".

Некоторые из них пришли поздравить ее лично. Один из последних материалов Екатерины Бебия был посвящен архитектору Игорю Смыр. Он в ответ посвятил ей стихотворение. Назвал его просто - "Катюша".

"Быть войне в этом божьем раю,

Сладко спящим детишкам, не надо

Слезы мам, кровь отцов в том бою.

Катя пишет войну - для истории надо", - прочитал он.

Научить и полюбить

Уже много лет Екатерина Бебия преподает историю журналистики Абхазии и проводит мастер-классы в Абхазском государственном университете. Многие студенты теперь ее коллеги, но до сих пор помнят эти лекции.

"А после лекций она приглашала нас к себе домой, накрывала стол, кормила, рассказывала о жизни. Редко какой преподаватель так относится к своим студентам. Благодаря ей мы вспоминаем о студенческих годах только хорошее. Мы постоянно куда-то ходили, ездили на экскурсии, изучали новые места", - поделилась воспоминаниями журналистка Анна Гуния.

© Фото : из архива Екатерины Бебия Екатерина Бебия

И сегодня профессор Бебия не просто стоит за кафедрой, а пытается показать студентам на своем примере, что значит быть журналистом.

"Для нас вы не только учитель, но и мудрый человек, который рассказывает о том, как устроена жизнь и как справиться с трудностями. Вы для нас вторая мама", - призналась студентка Линда Пилия.

Поблагодарив всех за пожелания, Бебия предупредила, что вечер для нее закончится на грустной ноте.

"Всему в этой жизни приходит конец. И сегодня я собрала вас здесь, чтобы сказать, что я ухожу с Абхазского телевидения по своему желанию. Даже если мне не удалось достичь должного уровня, сейчас я остановлюсь на том, чего достигла за все это время", - объявила она, но добавила, что из журналистики все же не уйдет.

Екатерина Бебия подарила гостям свою новую уже 47 по счету книгу "Мой мир". В ней она постаралась собрать всю историю своего профессионального пути, вспомнила всех дорогих ей людей и самые яркие события за 60 лет.