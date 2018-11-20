Гостеприимный протокол: как встретили сирийского посла в Сухуме

О том, как встретили дипломата в Сухуме, что из абхазской продукции ему понравилось больше всего и какие подарки он с собой увезет, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Теплый прием

Посла Сирии в России ждали на закрытие туристического форума "VISIT APSNY" к 16:00, но он задерживался. Видимо, встреча с министром иностранных дел Абхазии Дауром Кове немного затянулась.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Товары из Сирии впервые представят на форуме "VISIT APSNY"

С получасовым опазданием долгожданный гость вошел в зал, где развернулась ярмарка и его тут же обступили со всех сторон. Тепло поприветствовав, президент ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава лично провела для посла экскурсию по павильонам. Начали с абхазских производителей, которым было чем угостить сирийского дипломата. Посол, наверное, и сам не заметил, как у него в руках оказался бокал вина.

"Это абхазское вино?", - с легким акцентом спросил Риад Хаддад, на что получил положительный ответ. Произнеся лаконичный тост за процветание Абхазии и Сирии, сделал глоток. Все с нетерпением ждали реакции.

"Вкусно", - оценил дипломат и ему тут же предложили закусить булочками с курицей, но он вежливо отказался.

© Sputnik / Бадри Есиава Чрезвычайный и полномочный посол Сирии в России Риад Хаддад посетил ярмарку II Туристического форума "VISIT APSNY" во вторник 20 ноября.

Абхазские предприятия с энтузиазмом расхваливали свой товар и сразу же щедро набивали пакеты, которые посол едва успевал передавать помощнику. Минут за десять такого похода ноша становилась все тяжелее: бутылки вина и выдержанной чачи, баночки джема и чая, который посол пообещал заварить перед сном и попробовать.

Ремесло соотечественников

Пока посол знакомился с абхазской продукцией, его соотечественники спешно перекладывали свои изделия с места на место, словно, боялись что он что-то упустит из виду. Первым посла у сирийского павильона встретил ремесленник из Дамаска, который изготавливает национальные музыкальные инструменты. Беседа закончилась игрой мастера на флейте.

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове не знал о том, что его тоже ждет подарок. Для него стало большим сюрпризом, когда сирийский ремесленник протянул ему рамку из латуни с фотографией главы абхазского дипведомства.

"Я себя забираю", - удивленно и радостно Кове принял презент.

Торговец масел и мыла не скупился на благовония. Чем дольше к нему шел посол, тем больше зажженных ароматических свечей появлялось на его прилавке. Вскоре этим благоухал весь зал.

Наконец Риад Хаддад добрался до "парфюмера", который заранее знал, чем будет удивлять высокопоставленного соотечественника. Ароматы одного из видов масла и мыла, судя по одобрительному кивку, дипломату понравились. Количество пакетов с подарками еще увеличилось.

© Sputnik / Бадри Есиава Чрезвычайный и полномочный посол Сирии в России Риад Хаддад посетил ярмарку II Туристического форума "VISIT APSNY" во вторник 20 ноября.

Ни на шаг не отходил от своих шахмат- "трансформеров" Самир Аль Альяна. Он хотел показать послу самую сложную и дорогую свою работу, один экземпляр которой, кстати говоря, на ярмарке купили за тысячу долларов. Необычное изделие выглядит как небольшая столешница с шахматами на доске, но легким движением руки она переворачивается и на ней уже шашки. Посол искренне удивился.

Дальше ждал сирийский гастрономический павильон. Продавец, по традиции, угостил посла жареными орехами, приложив руку к сердцу и в районе желудка. Видимо, хотел показать как это полезно для здоровья.

Пресс-подход

У журналистов, наконец, появилась возможность задать послу вопросы. Интересовали главная цель визита Риада Хаддад в Абхазию и его оценка уровня абхазо-сирийские отношений.

"Мы приехали с визитом в Абхазию для того, чтобы укрепить наши взаимоотношения и прекрасным поводом стала первая выставка сирийской продукции здесь на форуме. Я очень рад тому, что я увидел сегодня и тем, что отношения между Абхазией и Сирией укрепляются. Я, как посол, работаю над тем, чтобы наши отношения стали еще лучше", - отметил Хаддад.

Посол Сирии в России заявил, что его республика вместе с абхазским народом, который освободился от гегемонии Грузии. Хаддад добавил, что делается все для того, что реализовать договоренности и соглашения, которые были достигнуты во время визита президента Абхазии Рауля Хаджимба в Сирию.

Журналистов волновали темы не только напрямую связанные с Абхазией и Сирией, но и вероятность визита Башара Асада. Риад Хаддад отметил, что он вместе с послом Абхазии в России Игорем Ахба, президентом и министром иностранных дел Абхазии делают все для того, чтобы эта поездка состоялась.

Хаддад также поделился впечатлениями от ярмарки в Сухуме. Признался, что во время дегустации абхазской продукции, он осознал, что уже знаком с некоторыми образцами и высоко оценил качество.

"Но особая радость во мне вызвала продукция из Сирии. Я работаю в Москве и уже больше семи лет не видел нашу продукцию", - растрогался Риад Хаддад.