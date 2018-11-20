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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риадом Хаддадом

Хаджимба встретился с послом Сирии

© Фото : Пресс-служба президента Абхазии
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Рауль Хаджимба провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Сирии в России Риадом Хаддадом во вторник 20 ноября.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риадом Хаддадом во вторник 20 ноября, сообщает официальный сайт президента Абхазии.

"Вам известно, что мы побывали в Сирийской Арабской Республике. Был подписан ряд важных документов, которые нацелены на развитие политических и экономических отношений с Сирией. Мы благодарны руководству Сирии, об этом мы говорили и на встрече с Башаром Асадом, за мужественное решение признания Абхазии. Наша главная задача сегодня – продолжить то, что было намечено на этих встречах", - поприветствовал высокого гостя глава республики.

Хаджимба особо отметил героическую борьбу, которую ведет Сирийская Республика и ее народ.

"Мы видели разрушения, но видели и готовность народа быстрее залечить раны, строить свою страну и развивать отношения с внешним миромом," - сказал президент.

Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риад Хаддад поблагодарил абхазского лидера за прием.

"Я приехал для того, чтобы передать приветствие руководства страны, его превосходительства Башара Асада. Ваш визит оставил прекрасные впечатления у нашего руководства и народа. Руководство Сирии постоянно говорит о том, что мы поддерживаем народ Абхазии, и тому прямым доказательством служат наши искренние и дружественные отношения, а также соглашения, подписанные в ходе вашего визита. Наша работа как Посольства заключается в постоянном укреплении отношении между двумя народами и руководствами", - сказал Хаддад.



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