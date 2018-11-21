Под слоем пепла на руинах Помпеи нашли уникальную акварельную фреску

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Ученые нашли акварельную фреску на одной из стен домов на руинах города Помпеи, которая изображает греческую принцессу, чувственно обнимающую лебедя, сообщает РИА Новости со ссылкой Daily Mail.
Акварельное изображение сохранило цвет и детали, несмотря на то, что они были скрыты слоем пепла почти две тысячи лет.
Отвечая на вопрос о смысле изображения, ученые заявили, что лебедь - это воплощение греческого бога Зевса. Они также уточнили, что девушка, изображенная на фреске, – принцесса Леда.
Директор археологического парка Помпеи Массимо Осанна сообщил, что сюжет связи женщины и птицы был общей темой для многих изображений в древнем городе.