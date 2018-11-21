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Под слоем пепла на руинах Помпеи нашли уникальную акварельную фреску

CC BY 3.0 / Ministero per i beni e le attività culturali
Новости
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Акварельная фреска с изображением греческой принцессы, которую обнаружили на стене дома на руинах Помпеи, была создана почти две тысячи лет назад.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Ученые нашли акварельную фреску на одной из стен домов на руинах города Помпеи, которая изображает греческую принцессу, чувственно обнимающую лебедя, сообщает РИА Новости со ссылкой Daily Mail.

© Фото : Christian Hoyer, Floss working group, University of Tübingen
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Акварельное изображение сохранило цвет и детали, несмотря на то, что они были скрыты слоем пепла почти две тысячи лет.

Отвечая на вопрос о смысле изображения, ученые заявили, что лебедь - это воплощение греческого бога Зевса. Они также уточнили, что девушка, изображенная на фреске, – принцесса Леда.

Директор археологического парка Помпеи Массимо Осанна сообщил, что сюжет связи женщины и птицы был общей темой для многих изображений в древнем городе.



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