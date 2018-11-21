Украина призвала лишить членов Совбеза ООН права вето

О необходимости пересмотра использования права вето в Совете Безопасности ООН заявил украинский дипломат на заседании Генеральной ассамблеи всемирной организации во вторник 20 ноября.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Украина в очередной раз заявила о необходимости проведения реформ в ООН, в частности, представитель украинской делегации на заседании Генеральной ассамблеи всемирной организации призвал пересмотреть использования права вето в Совете Безопасности ООН, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Сергей Гунеев Украина потребовала изменить процедуру применения права вето в Совбезе ООН

"Я не могу не подчеркнуть, что для моей страны необходимость пересмотра членами ООН роли права вето в работе Совета Безопасности является одним из наиболее важных приоритетов", — сказал выступавший.

Он добавил, что "все мы видели слишком много случаев, когда право вето использовалось постоянными членами Совета Безопасности в прямое нарушение их обязанностей по поддержанию международного мира и безопасности".

"Таким образом, мы выступаем за отмену права вето и решительно поддерживаем все инициативы, направленные на ограничение применения права вето", — сказал представитель Украины.

Кроме того, он заявил, что реформирование Совбеза, по мнению его страны, должно содержать "представительство в Совете группы восточноевропейских государств (ВЕГ)".

"Для нас принципиально важно, чтобы ВЕГ в категории избранных членов было предоставлено по крайней мере одно дополнительное место", — сказал украинский дипломат.

Вето на реформу ООН

Впервые вопрос о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН, в котором заседает 15 стран-членов — Россия, Китай, Франция, Великобритания и США на постоянной основе и 10 государств временно — возник в 1993 году. С тех пор вопрос регулярно обсуждается, однако достичь консенсуса пока не удалось.

В нынешнем виде Совбез существует с 1964 года, до этого в нем присутствовали шесть непостоянных членов наравне с постоянными.